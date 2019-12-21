找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

▲台中市研考會主委吳皇昇。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講，邀請到台中市研考會主委同時也是世新大學口傳系校友吳皇昇返校分享，他以「政治人物社群怎麼玩？」為主題，說明政治人物是如何運用社群媒體行銷政策與個人形象。

吳皇昇先以政治人物為何要置入社群談起，再來剖析要如何使用社群、社群的經營策略方法，最後談到社群經營的現況危機，完整的說明當前政治人物使用社群媒體的目的以及所能達成的效益。

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演講的一開始，吳皇昇和學生分享自己大學時期的求學生涯。他坦言自己在大學時期參加了許多社團活動，導致成績不太好，直到大三下學期某一天，突然對未來感到迷惘，意識到除了本科專業以外，也應該要去探索其他領域的興趣。

▲台中市研考會主委吳皇昇到世新大學分享政治人物經營社群平台目的與策略。（圖／世新大學提供）

在經過多方探索以後，他發現自己對於「政治」這門領域是感興趣的，於是立下要考國立研究所的目標。起初，身旁的同學不看好他，但吳皇昇憑藉驚人的毅力與爆發力，只花了短短三個月的時間準備，最後順利考上了政治大學政治研究所。他認為自己不是個用功的人，但找對方法、選對時機，比經年累月的努力更加重要，他勉勵同學，沒有做不到的事，只有自己願不願意做。此外，他鼓勵同學們不要因為自己的環境艱困而自暴自棄，要對自己有信心，誰都能追求自己的夢想。

在研究所時，他努力與老師合寫國際期刊的文章，以及費心準備出國留學考試。在他有方法的準備下，皆獲得非常好的成果，甚至於獲得美國名校史丹佛大學博士班的錄取通知。不過，後來因為他父親被宣告罹患癌症，他毅然決定放棄出國，留在國內照顧父親。

▲課程結束後學生踴躍發問。（圖／世新大學提供）

吳皇昇起初是擔任議員助理，他坦言在一剛開始無法適應工作的一環是要跑遍婚喪喜慶，內心掙扎了一番，但久而久之也漸漸習慣了。在習慣後才發現這份工作其實很有意義，經歷了四年的助理生涯，他發現自己的觀點有所進化，也真切體驗到何謂民間疾苦，看見了地方民眾真正需要被協助的問題，立下他日後想改變社會的心。吳皇昇以此故事勉勵同學，遇到不喜歡的工作，其實也會是一種成長的機會。遇到挫折時不要輕言放棄，如果撐過去之後，會看見事情另一層意義，也會有所收穫。

談到社群，吳皇昇先以政治人物為何置入社群為主軸。他認為可以分成三個面向討論，分別為政治人物想要有知名度、支持度和增加政治影響力，因此會使用社群作為宣傳手法。有了好的社群行銷手法，使政治人物擁有一定的聲量，得到民意之後，伴隨而來的就是政治權力和職位，有了權力和職位後就可以達成理念、得到資源，這就是當前政治人物使用社群媒體的原因之一。

吳皇昇接著談到政治人物如何使用社群？大致上可分為闡述想法、提及政見、分享生活、危機應變。而政治人物在社群上最常展現的是自己實踐了哪些政見。吳皇昇認為，要在社群平台上提及政見時，應從民眾的角度切入，而非政府由上對下的角度。他建議以小編自身的生活去闡述政見，會遠比由上而下告知民眾政府做得多好來的有效。因此他勉勵同學在經營社群時應從生活出發，跟其他人達到共鳴，在共鳴之中植入自己想傳達的訊息，會是更好的宣傳手法。

▲世新大學新聞傳播學院院長溫偉群（圖左）頒發感謝狀給講者 。（圖／世新大學提供）

雖然社群媒體有一定的影響力，但演講最後吳皇昇也提出了社群媒體面臨的現況危機，包括管道多元，導致效益減損、網軍干擾、檢驗度高等。以管道多元的問題來說，在以前臉書盛行時，政治人物只要專心經營臉書就可以達到很高的效益，但現在多種社群的興起，LINE、Instagram等等的社群平台都要顧及，因此政治人物在經營社群時成本相對提高，而效益卻在減損。以前使用臉書的觸及率也許可以高達一百萬人，但現在也許只剩下二十萬人，而消失八十萬人在哪呢？政治人物就要利用多元管道宣傳，去尋找那些消失的人，造成成本增加效益減損的現象，是現今政治人物經營社群平台面臨的大危機。

吳皇昇主委以他個人的成長與職涯經驗和學弟妹們真誠地分享，無論是人生經歷或是在社群媒體操作上的專業觀點，都讓學生獲益滿滿，讓學生知道，不要看輕自己，找對方法，配合毅力與爆發力，每個人都能有出人頭地的機會。

