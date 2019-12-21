　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台中市研考會主委吳皇昇 。（圖／世新大學提供）

▲台中市研考會主委吳皇昇。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講，邀請到台中市研考會主委同時也是世新大學口傳系校友吳皇昇返校分享，他以「政治人物社群怎麼玩？」為主題，說明政治人物是如何運用社群媒體行銷政策與個人形象。

吳皇昇先以政治人物為何要置入社群談起，再來剖析要如何使用社群、社群的經營策略方法，最後談到社群經營的現況危機，完整的說明當前政治人物使用社群媒體的目的以及所能達成的效益。

請繼續往下閱讀...

演講的一開始，吳皇昇和學生分享自己大學時期的求學生涯。他坦言自己在大學時期參加了許多社團活動，導致成績不太好，直到大三下學期某一天，突然對未來感到迷惘，意識到除了本科專業以外，也應該要去探索其他領域的興趣。

▲▼ 台中市研考會主委吳皇昇 。（圖／世新大學提供）

▲台中市研考會主委吳皇昇到世新大學分享政治人物經營社群平台目的與策略。（圖／世新大學提供）

在經過多方探索以後，他發現自己對於「政治」這門領域是感興趣的，於是立下要考國立研究所的目標。起初，身旁的同學不看好他，但吳皇昇憑藉驚人的毅力與爆發力，只花了短短三個月的時間準備，最後順利考上了政治大學政治研究所。他認為自己不是個用功的人，但找對方法、選對時機，比經年累月的努力更加重要，他勉勵同學，沒有做不到的事，只有自己願不願意做。此外，他鼓勵同學們不要因為自己的環境艱困而自暴自棄，要對自己有信心，誰都能追求自己的夢想。

在研究所時，他努力與老師合寫國際期刊的文章，以及費心準備出國留學考試。在他有方法的準備下，皆獲得非常好的成果，甚至於獲得美國名校史丹佛大學博士班的錄取通知。不過，後來因為他父親被宣告罹患癌症，他毅然決定放棄出國，留在國內照顧父親。

▲▼ 台中市研考會主委吳皇昇 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束後學生踴躍發問。（圖／世新大學提供）

吳皇昇起初是擔任議員助理，他坦言在一剛開始無法適應工作的一環是要跑遍婚喪喜慶，內心掙扎了一番，但久而久之也漸漸習慣了。在習慣後才發現這份工作其實很有意義，經歷了四年的助理生涯，他發現自己的觀點有所進化，也真切體驗到何謂民間疾苦，看見了地方民眾真正需要被協助的問題，立下他日後想改變社會的心。吳皇昇以此故事勉勵同學，遇到不喜歡的工作，其實也會是一種成長的機會。遇到挫折時不要輕言放棄，如果撐過去之後，會看見事情另一層意義，也會有所收穫。

談到社群，吳皇昇先以政治人物為何置入社群為主軸。他認為可以分成三個面向討論，分別為政治人物想要有知名度、支持度和增加政治影響力，因此會使用社群作為宣傳手法。有了好的社群行銷手法，使政治人物擁有一定的聲量，得到民意之後，伴隨而來的就是政治權力和職位，有了權力和職位後就可以達成理念、得到資源，這就是當前政治人物使用社群媒體的原因之一。

吳皇昇接著談到政治人物如何使用社群？大致上可分為闡述想法、提及政見、分享生活、危機應變。而政治人物在社群上最常展現的是自己實踐了哪些政見。吳皇昇認為，要在社群平台上提及政見時，應從民眾的角度切入，而非政府由上對下的角度。他建議以小編自身的生活去闡述政見，會遠比由上而下告知民眾政府做得多好來的有效。因此他勉勵同學在經營社群時應從生活出發，跟其他人達到共鳴，在共鳴之中植入自己想傳達的訊息，會是更好的宣傳手法。

▲▼ 台中市研考會主委吳皇昇 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學新聞傳播學院院長溫偉群（圖左）頒發感謝狀給講者 。（圖／世新大學提供）

雖然社群媒體有一定的影響力，但演講最後吳皇昇也提出了社群媒體面臨的現況危機，包括管道多元，導致效益減損、網軍干擾、檢驗度高等。以管道多元的問題來說，在以前臉書盛行時，政治人物只要專心經營臉書就可以達到很高的效益，但現在多種社群的興起，LINE、Instagram等等的社群平台都要顧及，因此政治人物在經營社群時成本相對提高，而效益卻在減損。以前使用臉書的觸及率也許可以高達一百萬人，但現在也許只剩下二十萬人，而消失八十萬人在哪呢？政治人物就要利用多元管道宣傳，去尋找那些消失的人，造成成本增加效益減損的現象，是現今政治人物經營社群平台面臨的大危機。

吳皇昇主委以他個人的成長與職涯經驗和學弟妹們真誠地分享，無論是人生經歷或是在社群媒體操作上的專業觀點，都讓學生獲益滿滿，讓學生知道，不要看輕自己，找對方法，配合毅力與爆發力，每個人都能有出人頭地的機會。
 

ET快訊
LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！10萬人手舉「光復高雄
快訊／遊行人太多！韓國瑜「出發前一刻」決定不來了…跳關直奔微
21歲白衣「超胸妹」現身罷韓！堅定嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄
老公偷賣辣妻200萬名牌包！全賣掉倒賠26萬…回家認錯結局讓
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

交換禮物抽到「佔位籤王」！　網反激讚「換燈泡實用炸」：真心想收

2020台灣燈會今晚點燈　20棟大樓外牆亮燈營造璀璨市容

饒河夜市直擊！孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」...她1招給難看　網：爸媽該多心疼

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

交換禮物抽到「佔位籤王」！　網反激讚「換燈泡實用炸」：真心想收

2020台灣燈會今晚點燈　20棟大樓外牆亮燈營造璀璨市容

饒河夜市直擊！孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」...她1招給難看　網：爸媽該多心疼

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

溜馬先發五門齊轟炸　5連勝強勢宰國王

艾力克斯撿耳環嗨翻尾牙場　 曲艾玲心機幫拱獎金

網友性別曝光！金鐘男主持約砲持毒被釣魚　警出示身分當場發楞

習近平與川普談「涉台問題」　外交部：密切關注美中高層互動

韓國瑜今晚登場！博恩夜夜秀聲明驚見「藏頭」、中華民國美學

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

卓榮泰：希望張善政維持君子風度　讓大家留下更多懷念

白眼女神降臨罷韓現場！支持者搶合照...黃捷堅定喊：會和大家一起走到終點

酒駕男車撞女騎士肇逃自摔　後方機車沒發現再撞

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌

福岡租車台女被酸民霸凌「連睡都無法」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

吃火鍋衣服好臭　達人2招1晚除臭

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

「5天擊掌30次」男友臉發白：快死了

繳21萬拿黑卡　他曝極致尊榮體驗

高鐵找充電站　她見自私一幕怒了

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」

可能有颱風！專家揭發展　早晚拉溫差...跨年天氣曝

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

更多熱門

相關新聞

UBA／譚傑龍披世新戰袍亮相

UBA／譚傑龍披世新戰袍亮相

UBA公開男一級預賽第3階段，19日起點燃戰火，台、英混血譚傑龍身披世新大學戰袍，首度在UBA亮相，不過世新以69比72敗給義守大學，而台灣師大與健行科大持續不敗金身，斬獲開季8連勝。

年薪200萬　英國女王徵社群小編

年薪200萬　英國女王徵社群小編

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

政黨惡鬥下，誰家沒有網軍？

政黨惡鬥下，誰家沒有網軍？

傳統與網路媒體　齊聚世新談選舉新聞報導倫理

傳統與網路媒體　齊聚世新談選舉新聞報導倫理

關鍵字：

世新大學政治社群

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面