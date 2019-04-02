港務公司招158名新人「最高起薪81K」　 4月8日開始報名

▲台灣港務公司招考新人。（圖／港務公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台灣港務公司今年新進人員招募，預計招考正、備取共158名，職缺包含員級、師級及主管級，員級起薪約3萬2千元，師級起薪約4萬6千元，主管級起薪約8萬1千元。報名期間從4月8日至4月29日止，第一試筆試於5月19日分北區及南區2地區同時舉行，第二試口試於6月22日於高雄地區舉行，詳細資訊點我。



港務公司人力資源處洪明山代理資深處長表示，為因應多角化經營，港務公司近年著力推動港區週邊資產開發、觀光遊憩碼頭發展及櫃場重整經營等業務，本次大量招考土木、電機及機械工程人力，並新增不動產開發及貨櫃場站管理2甄試類科。

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▲港務公司郭添貴總經理（中）與新進人員。

洪明山還說，另尚有航運管理、業務管理、業務行政、法務、行銷外語（英語）、會計、財務、職安衛、資訊、環保、航運技術等類科可供選擇，員級部分高中職畢業即可報考，師級部分須具備碩士畢業，或大學並具備3年相關工作經驗，主管級則需大學畢業並具備8年相關工作經驗，歡迎各界有志加入港務事業之人才踴躍報名。



本次招考甄試作業由國立高雄科技大學承辦，報名期間自4月8日至4月29日止，第一試筆試於5月19日分北區及南區2地區同時舉行，第二試口試於6月22日於高雄地區舉行，招考詳細資訊可於4月3日起上國立高雄科技大學（楠梓／旗津校區）網站或該公司全球資訊網查詢。