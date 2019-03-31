小米前總座李佳峰動向確認　4/1出任燦坤總經理

▲小米台灣前總經理李佳峰確認於4/1出任燦坤總經理。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

小米台灣前總經理李佳峰於3月初離開原團隊，並由香港總監羅燕接下台灣負責人的一職，外界一直好奇李佳峰的新職務究竟「情歸何處」，而現在確認將於4/1出任燦坤總經理職務。

▼小米台灣前總經理李佳峰確認出任燦坤總座。（圖／翻攝自台灣證交所公開資訊觀測站）

事實上，燦坤實業是在3/29時，透過台灣證交所公開資訊觀測站宣布李佳峰將於4/1出任總經理的消息；讓人期待的是，李佳峰早先於三星服務，而後再轉往擔任小米台灣總經理，他過去帶領此二團隊的表現不俗。

未來李佳峰是否能再複製過往的經驗，帶領燦坤團隊升級、並再強化其電商平台的營運，加強通訊設備與家電產品的銷售力道，這一點相當令人期待。

而在李佳峰接任燦坤總經理後，是否也將強化燦坤與小米台灣之間的合作可能性？這一點在3/28的2019米粉節新品發佈會後，也曾詢問過小米台灣新總座羅燕，她僅表示，一直以來許多通路都有在與小米進行合作洽談，至於未來與燦坤的合作與否，也是要看合作是否能為雙方帶來更大的利益而定。

▼小米香港營運總監暨小米台灣總經理羅燕。（圖／記者邱倢芯攝）