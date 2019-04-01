左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

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台北市復興北路420巷1日上午10時許發生死亡車禍，一輛白色休旅車在左轉進入巷弄時，疑似未注意到前方的劉姓婦人（61歲）經過路口，竟直接撞上，隨後又緩速輾過劉婦腹部，致其嚴重內出血不治身亡；家屬哀傷表示，劉婦上午徒步出門上班，怎料竟會意外遭輾斃。

▲婦人遭輾過腹部後嚴重內出血，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

路口監視器畫面拍下驚悚一幕，當時劉姓婦人沿著巷弄街道徒步前行，經過巷口時突遇一輛白色休旅車左轉，劉婦閃避不及當場遭撞倒臥在地；隨後休旅車駕駛疑似未發現自己撞到人，仍踩下油門緩速向前行駛，左前側車輪輾過劉婦腹部，直到路旁行人發現異狀、見劉婦重傷受困車底抽搐，急忙經喊「撞到人了」、「人快被壓死了！」休旅車駕駛這才驚覺肇事，連忙下車查看。

▲監視器畫面拍下驚悚瞬間，麥男撞上劉婦後渾然不知，仍繼續前行將其輾過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方表示，劉婦脫困後傷勢相當嚴重，經緊急送往醫院搶救，但最後仍因內出血過於嚴重，於下午2時許宣告不治身亡。警方調查，肇事的麥姓男子（48歲）酒測值為0，目前擔任一家印表機公司送貨員，上午外出送貨時發生意外。

死者家屬接獲噩耗後哀傷不已，難過地表示劉婦1日上午如往常般出門，徒步前往公司準備上班，怎料竟會發生意外遭輾慘死；而麥男則供稱，自己當下車速相當緩慢，並未發現前方有行人，也不知自己撞到人，等回過神時劉婦就已卡在車底。目前警方已先依業務過失致死罪嫌移送麥男，確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲麥男供稱自己完全未發現前方有行人，等到回過神時「她就已經在車底下了」。（圖／記者黃彥傑攝）