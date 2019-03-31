女友遭紅5輾斃！謝政鵬轟肇事客運「推給司機」　大都會：完全不是事實

生活中心／台北報導

台灣網球國手謝政鵬2月遭逢女友張恒綿遭紅5公車輾斃悲劇，從他的社群網頁上可以看到對這起意外仍難以釋懷。30日晚間他再次於臉書粉專怒轟肇事客運將責任推卸給司機，對此大都會客運回應「完全不是事實」。

謝政鵬在臉書貼文痛批，「傷痛還沒走出來，該公司總經理有如此不負責任的態度，事情該承擔者為何如此推卸責任，讓受害家屬再次承擔痛苦，綿爸媽在律師陪同下與該公司總經理協商，竟然遭遇這麼不負責任的推卸給肇事者。」

謝政鵬還提到，「他給我們的意思就是說司機不再（編：應為在）崗位上，就不與敝公司有任何關聯之推卸的說法試問這是承擔責任者應有的態度？心痛.........」

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▲謝政鵬心痛批客運業者。（圖／翻攝自謝政鵬臉書）

對此，大都會客運總經理李建文回應「完全不是事實」，他說公司非常重視這件事情，不然不會是由自己出面協調，前前後後跟張恒綿爸媽見過2次，家屬態度都很平靜，有提出具體賠償金額，不過因為與對方希望的數字差距過大，的確還沒有達成和解，但他說公司真的給足最大誠意，也表明願意負連帶賠償責任，何來推卸給司機之說。

李建文強調，自己從未與謝政鵬見過面，也不認識他，真的完全不是事實，絕對不會推卸責任，會繼續跟家屬協商，即使已經在法律訴訟階段，只要家屬有意願，隨時都可以和解。