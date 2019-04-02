南港站務員還原「持刀驚險10秒」！驚爆「講台巧合」：救乘客一命

▲南港站務員黃威豪（左）、林俊耀（右）講述與「講台」緣分，並還原台鐵持刀男亮刀狀況。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

3月27日台鐵1162次區間車停靠松山站時，1名持刀男子在列車上叫囂、持刀，驚恐畫面還歷歷在目。當眾人都把救人焦點擺在正義哥等人身上時，才發現還有另一個隱藏版英雄－講台。當時在車上的南港站務員今（2）就向《ETtoday新聞雲》記者還原事發經過，歹徒亮刀驚險10秒究竟做了甚麼、這個講台又有怎樣的故事，原來這一切都巧到不可思議！

在《ETtoday新聞雲》記者掌握「講台」是救人關鍵之一後，循線找到了南港站兩位站務員林俊耀以及黃威豪，他們說其實原本不會出現在那台列車上，是因為要去台北站借這個講台辦今天這場活動（台鐵＋東武 雙鐵友好交流2019 SL蒸汽火車大樹號贈燈儀式暨南港車站推出親子專屬蒸汽火車打卡裝置展示區啟用），借完以後要返回南港站才會在那台車上。

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▲松山車站日前發生持刀男子追砍事件。（圖／讀者提供）

林俊耀說，當時跟黃威豪在第3車廂閒聊，恰巧持刀男也在同個車廂，當下看到他準備對一位小姐亮刀的時候，自己只有3秒思考時間，考慮要不要拿刀、要不要制止。林說其實自己很害怕，但不知到哪裡來的使命感讓自己不退縮，也許跟在該男眼神中看到些許猶豫有關，一到松山站就大聲喝止，並要乘客快跑，同時呼叫鐵路警察。

林俊耀進一步說明，當下真的只有5到10秒的時間，做到隔離、淨空、呼叫等動作，也就是注意犯人動向的同時，還要做到月台警戒跟疏散旅客。黃威豪在一旁補充，當時兩個人互相合作，以旅客安全為優先，確保列車能夠運轉順利，一上一下疏散完成乘客。

最後，林俊耀跟黃威豪笑著說，回想起來真的要感謝這個講台，如果不是剛好去搬，兩個人就不會在車上，「是巧合也是運氣」，兩人分別在台鐵待1年多和半年，這次經驗非常寶貴，日後遇到類似狀況會處理得更好，將避難跟引導做到最好。