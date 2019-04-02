日SL蒸汽火車燈座搬到南港站 ！　小火車模型萌翻

▲小朋友在現場玩起小火車模型。（圖／記者曹悅華攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

為帶動鐵道觀光熱潮，台鐵局與東武鐵道今（2）日在南港站舉辦「SL 蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，更搭配「台鐵仲夏寶島號蒸汽火車」互動裝置。南港站站長陳依伶表示，不要只有收起來，還可以觀賞，配合特定節日，如4月4日（兒童節）、6月9日（鐵道節）、11月1日（東武鐵道122週年慶）、12月21−22日（聖誕節）、12月31日（跨年）等都會讓小火車行駛。

東武鐵道「SL蒸汽火車大樹號燈座」在2019台灣燈會在屏東（大鵬灣）深受好評，該燈座下方設置火車軌道組，展期間吸引眾多親子目光及佇足。此次雙方特別選在南港車站作為燈座設置地點，因三鐵共構的南港車站，不僅扮演東區重要的交通要點，在兩大商場（CityLink和Global Mall）努力融入在地居民親子、生活娛樂、餐飲等生活需求，成功讓南港車站產生軌道經濟效益，也逐漸成為親子友善車站，同時亦可讓此區民眾感受大樹號燈座的魅力。

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▲現場有許多趣味背板可以合影。

為呼應東武鐵道大樹號燈座之展覽，及推廣台鐵局每年夏天開行之「仲夏寶島號蒸汽火車」，展示區域更規劃雙鐵蒸汽火車裝置意象，設置仲夏寶島號背板，並搭配山洞於背板前及軌道地貼，營造蒸汽火車駛出山洞意象；展區更增設火車軌道組及扇形車庫，搭配車廂椅子，增添親子候車時的互動趣味。另配合特殊節慶，將開放小火車模型行駛日，例如：4月4日（兒童節）、6月9日（鐵道節）、11月1日（東武鐵道122週年慶）、12月21−22日（聖誕節）、12月31日（跨年）等。

東武集團與台鐵自104年簽署友好締結以來，雙方交流活動不斷，除了深化彼此情誼外，共創台日鐵道觀光合作推廣效益，包含：互換彩繪列車、票券交換友好合作協定、雙鐵120･130週年徵稿徵圖活動、雙鐵組隊參與「追著火車跑，鐵道馬拉松賽」等。

▲南港站站長陳依伶。（圖／記者胡順惠攝）

展區亦於4月2日至6月15日設置「兒童塗色彩繪區」，提供塗鴉紙供兒童搭車前休憩使用，東武集團同時辦理徵圖活動，獲選前5名作品可獲得「東武日光4日周遊券雙人套票一組」，並規劃於7月1日至8月31日將作品展出在日本東武鐵道沿線車站。