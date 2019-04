55歲阿嬤手抱金孫「竟是自己生的」！背後原因藏洋蔥...萬人淚噴

▲55 歲婦人邁爾絲成為英國史上「最高齡代理孕母」。(圖/記者姜國輝攝,為示意圖。)

英國55 歲婦人邁爾絲(Emma Miles)日前產下成功產下1子,但實際上竟是她自己的孫子。原來邁爾絲的女兒史蜜絲(Tracey Smith)因為患有罕見「苗勒管發育不全」病症,導致子宮喪失無法懷孕,於是邁爾絲自己擔任起女兒的代理孕母。外媒就形容,這是媽媽送給女兒的「最終極禮物」。

綜合外媒報導,邁爾絲表示,「當我知道女兒無法懷孕時,內心是很愧疚的,我只想幫助女兒為人母」。她還指出,不會因為孫子是從自己的肚子生出「就有所不同」,她會與世界上其他阿嬤一樣,對孫子百般疼愛。

事實上,女性在過了35 歲後就不適合擔任代理孕母,邁爾絲雖然已經55 歲,且已停經進入更年期,但她為讓女兒有孩子,決定注入女兒的受精卵,成功擔任代理孕母。據了解,邁爾絲為此更辛苦減重30多公斤,靠著持續注射賀爾蒙,最終才獲得醫院同意,成為英國史上「最高齡代理孕母」。

對此,邁爾絲表示,她自己不害怕,也不在乎外界怎麼看,只想專注在一定要替女兒完成這件事。史蜜絲則說,按照英國法律,代理孕母擁有非常大的權利,會被認為是新生兒的合法母親,也讓她擔心找不認識的代理孕母,會引發法律糾紛,所以才找母親邁爾絲商量此事。

報導更提及,剛誕生的嬰兒實際上是邁爾絲的孫子,但在法律上卻是她的小孩,因此史蜜絲必須透過領養程序,才能真的擁有自己的孩子。

