55歲阿嬤手抱金孫「竟是自己生的」！背後原因藏洋蔥...萬人淚噴

▲55 歲婦人邁爾絲成為英國史上「最高齡代理孕母」。（圖／記者姜國輝攝，為示意圖。）

國際中心／綜合報導



英國55 歲婦人邁爾絲（Emma Miles）日前產下成功產下1子，但實際上竟是她自己的孫子。原來邁爾絲的女兒史蜜絲（Tracey Smith）因為患有罕見「苗勒管發育不全」病症，導致子宮喪失無法懷孕，於是邁爾絲自己擔任起女兒的代理孕母。外媒就形容，這是媽媽送給女兒的「最終極禮物」。

綜合外媒報導，邁爾絲表示，「當我知道女兒無法懷孕時，內心是很愧疚的，我只想幫助女兒為人母」。她還指出，不會因為孫子是從自己的肚子生出「就有所不同」，她會與世界上其他阿嬤一樣，對孫子百般疼愛。

事實上，女性在過了35 歲後就不適合擔任代理孕母，邁爾絲雖然已經55 歲，且已停經進入更年期，但她為讓女兒有孩子，決定注入女兒的受精卵，成功擔任代理孕母。據了解，邁爾絲為此更辛苦減重30多公斤，靠著持續注射賀爾蒙，最終才獲得醫院同意，成為英國史上「最高齡代理孕母」。

對此，邁爾絲表示，她自己不害怕，也不在乎外界怎麼看，只想專注在一定要替女兒完成這件事。史蜜絲則說，按照英國法律，代理孕母擁有非常大的權利，會被認為是新生兒的合法母親，也讓她擔心找不認識的代理孕母，會引發法律糾紛，所以才找母親邁爾絲商量此事。

報導更提及，剛誕生的嬰兒實際上是邁爾絲的孫子，但在法律上卻是她的小孩，因此史蜜絲必須透過領養程序，才能真的擁有自己的孩子。