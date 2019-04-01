警攻堅救人質槍聲四起　民眾嚇傻…原來是防恐演練

▲新北市中和警分局與其他單位舉辦防恐演練，實際攻堅救出遭狹持人質，爆炸、槍聲四起，嚇壞路過民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局為了落實重大危安事件、恐怖攻擊發生的通報及應變機制，在中和區烘爐地立體停車場前廣場，辦理靖勇專案實警演練。動員中和警分局，霹靂小組、警犬隊、鑑識中心、刑事局偵五大隊及消防局第七大隊，執行談判、攻堅及制伏歹徒，現場爆破、槍聲四起，相當逼真。

▼新北市中和警分局與其他單位舉辦防恐演練，歹徒持槍狹持人質。（圖／記者陳以昇翻攝）

4月1日下午3時，中和警分局、霹靂小組、警犬隊、鑑識中心、刑事局偵五大隊及消防局第七大隊，聯合舉辦反恐演練。設定於中和南勢角捷運站，海盜組織成員因不滿某國長期打擊，故利用中和舉辦潑水節活動之際，計畫挾持某國代表、人質及在地下停車場放置炸彈，要求日後不要再攻擊該海盜組織。最後由中和分局偵查隊進行談判，霹靂小組執行攻堅，成功制伏歹徒。

過程還模擬歹徒挾持公車人質，投擲土製炸彈，槍聲四起，聲光效果十足，演練場景逼真，令不少路過民眾嚇傻眼，整個演練也讓人看得目不轉睛。中和分局分局長張錦成表示「由於近來國際頻傳恐攻，在恐攻現場，永遠不知道下一秒會發生什麼事，透過實戰的演練，提醒民眾恐攻意識，才能降低恐攻遭受之危害」。

▼新北市中和警分局與其他單位舉辦防恐演練，警方準備攻堅 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市中和警分局與其他單位舉辦防恐演練，實際攻堅救出遭狹持人質，爆炸、槍聲四起，嚇壞路過民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）