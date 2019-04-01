師大商圈老外酒駕逆向　正義哥出手助警！一查逾期居台19年

記者張君豪／台北報導

3月31日晚間台北市大安警方發現一名外籍男子騎機車逆向，警員騎機車打算上前盤查，這名老外卻加速逃逸，警方鳴笛追捕，警員還大叫：「別跑！」雙方追到泰順街巷弄內，一名家住旁邊的胡姓居民聞訊後出門查看，與警方在巷弄內追捕老外，熱心民眾順利幫警方攔下這名外籍男子。經警方酒測，這名迦納籍男子超過標準，且逾期居台19年。

▲警員攔查機車逆向違規，卻意外逮捕一名逃逸外勞，圖為熱心民眾加入警方追捕行列。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熱心民眾臉書紀錄這段驚險的抓人過程。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市大安警分局和平東路派出所警員3月31日晚間巡邏時，在師大路39巷內，發現一名膚色黝黑的外籍男子騎機車逆向行駛，警員騎車靠近想攔下勸導，對方卻加速逃逸，警員立刻鳴笛展開追捕。

這名老外在師大夜市巷弄內不斷騎車逃竄，警員騎車攔下後，他索性棄車逃逸，警員當下透過無線電呼叫其他警網支援，並下車徒步追捕。事發時值師大路、泰順街巷弄內民家晚餐時間，一名熱心的胡姓男子聽到警呼叫聲外出查看，發現警方正追捕嫌犯，胡男見狀立刻趕上前幫忙追人，在警民合作下，順利在泰順街巷弄內逮捕這名逃逸老外。

▲逃逸外勞阿力最後在泰順街巷弄內遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方呼叫多名支援警力到場，順利將其壓制上銬，但逮捕過程中造成員警右手臂紅腫。警方調查，該外籍男子阿力（58歲）是迦納籍，早在2000年7月以執行業務為由申請來台工作，但卻逾期居留19年。警訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將他移送法辦。

根據師大路一帶居民表示，師大商圈公園內，經常可見阿力和其他老外深夜在公園徘徊喝酒，但甚少聽聞這些外籍男子鬧事，加上師範大學外籍交流學生眾多，民眾不以為意，未料警方攔查阿力酒駕，才揭穿他逾期滯留台灣近19年的違法身分。

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