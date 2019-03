身價等同一頭牛！　6歲血汗童工「潛水解魚網」24hrs沒飯吃

▲ 非洲迦納沃爾特湖(Lake Volta)童工。(圖/翻攝自推特/@ChildLaborCLC)

國際中心/綜合報導

非洲迦納沃爾特湖(Lake Volta)是世界上最大的人工湖,當地漁民賴以維生,許多漁夫雇用非法童工,讓這裡成為約2萬名兒童奴隸的家。有些人最小才6、7歲就被賣去捕魚,無法受教育,一天工作12小時,有時甚至24小時沒飯吃,不斷被奴役、鞭打。他們的工作包括潛入骯髒混濁的水庫中捕魚、解開打結的魚網,許多人因此不幸喪命。

漁夫們以250美元至500美元(約新台幣7700元至1萬5400元)的價錢買下一個男孩3年,這個價格相當於在買一頭牛。波蘭人權組織代表指出,這些「主人」不認識孩子們的父母,也不知道孩子們的名字,「他完全不在乎。」

. @IJM research shows that parents in #Ghana typically sold their kids into slavery on #LakeVolta for less than $20/yr pic.twitter.com/MiKZ9yFdcM

據CNN報導,當這些孩子在工作中喪命後,屍體無人認領,沒有人為他們哀悼,奴役他們的漁夫也不會受到譴責,唯一的損失是人力。儘管人權組織想要拯救這些孩子,卻救也救不完,因為漁夫們會說,是經過男孩家人同意才買下他們的。

非營利組織「社區發展計劃合作夥伴」(PACODEP)企劃負責人指出,「我們不是執法單位,警察有辦法直接拯救他們,但最後警察還是只能將孩子們委託給我們的機構,但我們沒有足夠空間容納這麼多人 。」由於遭受輿論批評,迦納政府承諾,會要求漁船註冊來阻止血汗童工。

Exclusive: Thousands of child slaves are risking their lives on Ghana’s Lake Volta. Learn more at https://t.co/Ly4vw5HovY, and join the fight against modern-day slavery on #MyFreedomDay pic.twitter.com/rhpMhhwZkS