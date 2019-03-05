身價等同一頭牛！　6歲血汗童工「潛水解魚網」24hrs沒飯吃

▲ 非洲迦納沃爾特湖（Lake Volta）童工。（圖／翻攝自推特／@ChildLaborCLC）

國際中心／綜合報導

非洲迦納沃爾特湖（Lake Volta）是世界上最大的人工湖，當地漁民賴以維生，許多漁夫雇用非法童工，讓這裡成為約2萬名兒童奴隸的家。有些人最小才6、7歲就被賣去捕魚，無法受教育，一天工作12小時，有時甚至24小時沒飯吃，不斷被奴役、鞭打。他們的工作包括潛入骯髒混濁的水庫中捕魚、解開打結的魚網，許多人因此不幸喪命。

漁夫們以250美元至500美元（約新台幣7700元至1萬5400元）的價錢買下一個男孩3年，這個價格相當於在買一頭牛。波蘭人權組織代表指出，這些「主人」不認識孩子們的父母，也不知道孩子們的名字，「他完全不在乎。」

.@IJM research shows that parents in #Ghana typically sold their kids into slavery on #LakeVolta for less than $20/yr pic.twitter.com/MiKZ9yFdcM — Child Labor Coalition (@ChildLaborCLC) 2017年9月4日

據CNN報導，當這些孩子在工作中喪命後，屍體無人認領，沒有人為他們哀悼，奴役他們的漁夫也不會受到譴責，唯一的損失是人力。儘管人權組織想要拯救這些孩子，卻救也救不完，因為漁夫們會說，是經過男孩家人同意才買下他們的。

非營利組織「社區發展計劃合作夥伴」（PACODEP）企劃負責人指出，「我們不是執法單位，警察有辦法直接拯救他們，但最後警察還是只能將孩子們委託給我們的機構，但我們沒有足夠空間容納這麼多人 。」由於遭受輿論批評，迦納政府承諾，會要求漁船註冊來阻止血汗童工。