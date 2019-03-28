養生館點到兼差人妻！花4千開心完　妒夫拿刀門外追著砍　

▲一名竹科工程師酒後到養生館續攤，竟被人妻按摩女的丈夫拿刀追，按摩女事後還提告他性侵。（示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

廖姓竹科工程師與友人到竹北1家養生館按摩，廖男花了4千元與人妻按摩女「嘿咻」完後差點被按摩女堵在門外的丈夫拿刀砍，之後還遭按摩女提告性侵。新竹檢方調查認，廖男犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

一名在養生館兼職的36歲人妻按摩女指控，2018年7月清晨，29歲廖姓竹科工程師到她工作的養生館消費，按摩期間廖男不斷伸出狼手吃她豆腐，之後接著壓倒她在床問「可以從後面來嗎？」不顧她反抗性侵得逞。

但檢方展開調查傳喚按摩女到庭作證，按摩女卻屢傳不到。而被告性侵的廖姓工程師則表示有嘿咻、無強制性交。當晚與朋友酒後續攤，因酒醉睡著了，醒來時見自己全裸，按摩女還在幫他按摩，他摸她的手與背部、撩她衣服，按摩女就主動脫掉衣褲坐上來，以「女上男下」和他嘿休，完事後2人先後進浴室洗澡，後來，他給按摩女4千元。

可是這起交易卻差點發生命案，按摩女的丈夫當時守在店外，按摩女走過去與丈夫談得不歡而散，按摩女再回店裡陪廖男走出店外，沒想到人夫竟衝回機車拿出水果刀要追殺工程師，嚇得他緊急搭車離去。

其它現場按摩女也出庭證稱，當時未發現異狀，也很安靜，只有聽到水聲；工程師同行友人表示，他與廖男一起前往消費，自己也是睡著後被叫醒，過程中沒有聽到特別的吵雜聲，事後也沒聽到提到任何的不愉快等語。

檢方調閱監視器發現，按摩女人夫躲在店外，2人發生爭吵，後按摩女帶廖男走出側門，廖男還與人夫擦肩而過，人夫回機車拿刀準備教訓對方，但廖男跑掉，2夫妻又再附近繼續吵架。

檢方認為，從監視畫面看來，雙方在店裡交談神色自若，按摩女有條理的整理衣物，也看不出有遭性侵後的低落或忿恨，且她與等候在外的丈夫吵完了，又回到店裡帶廖男走出店外，更未加以攔阻，與一般性侵後反應不同，因此難以認定廖男有違反她的意願強性交的行為，因此認定罪嫌不足做出不起訴處份。

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