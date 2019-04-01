減肥到家人狂勸！他拋棄「完美六塊肌標準」　腰間一圈肉吸粉

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▲▼英國26歲男子布萊恩（Stevie Blaine）以前是個健身狂，如今他大方透過IG貼出相片，開心捏著肚子肥肉。（圖／翻攝自IG／bopo.boy）

▲布萊恩欣然接受身體的多種樣貌。（圖／翻攝自IG／bopo.boy

國際中心／綜合報導

英國26歲男子布萊恩（Stevie Blaine）以前是個健身狂，他每天下班後就去運動，總是只在乎自己的身材，直到親朋好友認為他已迷失。如今，他還是會固定鍛鍊身體，但不再像過往那麼執著，他大方透過IG貼出相片，開心捏著肚子上的肥肉，找到人生的價值。

BBC報導，布萊恩在IG擁有1.5萬名粉絲，包括英國創作歌手山姆史密斯（Sam Smith）都會看他的貼文。他記得自己20歲時藉由不健康的方式瘋狂減肥，對於卡路里斤斤計較，他不在乎有沒有攝取足夠營養，只要能活著就好。

▲▼英國26歲男子布萊恩（Stevie Blaine）以前是個健身狂，如今他大方透過IG貼出相片，開心捏著肚子肥肉。（圖／翻攝自IG／bopo.boy）

▲布萊恩挑戰大眾的刻板印象。（圖／翻攝自IG／bopo.boy）

當時，布萊恩的衣服尺寸越來越小，家人與好友都認為他太過消瘦，他卻只覺得有一天要練出六塊肌，必須擁有電影明星般的身材。然而，他有一天突然看到有名女子躺在沙灘上，對方的肚子凸出來卻完全不在意，他這才驚覺自己浪費10年光陰試圖「成為別人」。

許多女性都提倡不必刻意改變外表，強調多元的美麗；布萊恩觀察到，男性的選擇反而很侷限，他們總覺得必須練出六塊肌才能具備吸引力。為了鼓勵他人接受自我，他在IG貼出主流社會下「不完美的身材」，腰間的肉從褲子溢出，他卻笑得很開心。

▲▼英國26歲男子布萊恩（Stevie Blaine）以前是個健身狂，如今他大方透過IG貼出相片，開心捏著肚子肥肉。（圖／翻攝自IG／bopo.boy）

▲享用披薩。（圖／翻攝自IG／bopo.boy）

布萊恩現在每周運動3次，他喜歡游泳與打羽毛球，他愛上這些活動帶來的感受，而不是把重點放在身材上，「人們會來到我前面說，『你是第一個促使我對自己感到美好的人』。」

身體臆形基金會（The Body Dysmorphic Foundation）列出幾點「運動過度」的跡象，包括不能健身就會感到恐慌、過度鍛鍊與舉重、濫用類固醇、執著檢查自己的身體等。

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關鍵字：減肥,健身,身體

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