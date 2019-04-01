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私人飛機墜毀德國釀3死...俄女富豪喪命！警趕支援又遇死亡車禍

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▲▼德國西部發生墜機事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國西部發生墜機事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲墜機現場留有殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

德國警方指出，一架私人小型飛機於31日墜毀於德國西部伊格斯巴赫（Egelsbach）附近，機長以及兩名乘客全數罹難。俄國西伯利亞航空（S7 Airlines）已經證實，其中一位死者是該公司的大股東費蕾娃（Natalia Fileva），她也是俄羅斯最有錢的女富豪之一。

這架6人座私人飛機從法國起飛，預計前往伊格斯巴赫，但是在當地時間下午3點半左右墜毀伊格斯巴赫附近，當場起火，機上3人全數罹難目前還不清楚失事原因。德國警方表示，機上的兩名乘客都是俄國人，機長則是法國人，但身分還有待確認。

這起墜機還釀起了另一場意外，當時一輛警車正趕往墜機現場準備支援，也有閃警示燈和警報音，結果被另一輛車子撞上，這場車禍共造成2人死亡3人受傷。

西伯利亞航空已經證實，其中一名乘客就是55歲的費蕾娃，俄國《富比世》先前預估，費蕾娃的身價大約有6億美元（約台幣186億元），2018年被列為俄國女富豪榜第4名，她的丈夫是是西伯利亞航空執行長費里夫（Vladislav Filev）。西伯利亞航空發表聲明指出，「費蕾娃女士是個激勵人心又具同理心的領袖，也是個非凡的人，這些回憶會留在集團每個員工心中。」

▼警車前往支援，沒想到又遇車禍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國西部發生墜機事件。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：德國,墜機,西伯利亞航空,Natalia Fileva

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