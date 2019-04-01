OL喝醉倒家門口...房東弟弟起淫念撿屍！扛回家裸體一起睡

▲年輕女被房東弟弟撿屍。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

台北一名年輕女性日前喝醉酒回家後，發現自己忘記帶鑰匙，但不敵酒力，直接在租屋處門口睡著，沒想到住樓上的房東弟弟正好也酒醉回家，看到之後動了淫念，直接把女子撿屍帶回家，脫光衣服後抱著睡著。雖然該男辯稱是兩情相悅，但檢方最後不採信其說法，依趁機猥褻罪將凌男起訴。

這名年輕女子在台北市中山區工作，於是在公司附近租了套房，而租屋處的管理工作都是由房東的凌姓弟弟負責，因此也有這個房間的備份鑰匙。去年7月，該女跟同事聚餐，並且喝醉酒，回到家的時候找不到鑰匙，手機也不在身邊，當時已經喝醉的她就直接倒在大門口。



不久之後，當晚也喝醉的凌男回家，發現該女睡在門口，於是拿了備份鑰匙開了女子套房的門，把人扛進去，但可能是起了邪念，把兩人的衣服都脫光，躺在床上。

女子的朋友發現她隨身包包沒有帶，但打電話也找不到人，於是通知了另一名男性友人到租屋處查看。朋友到了女子的住處後，發現大門沒鎖，覺得事情不對勁，直奔女子的房間查看，門果然也沒鎖，他便直接進去，這才發現女子赤裸躺在床上，旁邊還有一個陌生裸男，他便大聲喝斥「你在幹嘛？」



沒穿衣服的凌男見狀立刻醒來，衣服都還沒穿就跑走了，警方獲報之後，將凌男送辦。凌男表示，自己是看女子喝醉，才好心送對方回家，由於兩人都有喝酒，才在雙方合意的狀況下發生愛撫行為，都是你情我願的，且並未發生性關係。

但檢方調閱監視器畫面發現，凌男把女子扛進公寓後就沒再出來，直到後來被趕走，女子則表示，案發當時她完全喝到斷片，什麼都不記得。檢察官最後不採信凌男的兩情相悅說，依趁機猥褻罪將凌男起訴。