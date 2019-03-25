直升機「降落前1秒」失控墜毀　混亂翻滾後14人破洞中逃命

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一架直升機在2018年7月9日從中亞吉爾吉斯（Kyrgyzstan）飛往汗騰格里峰（Khan Tengri），但降落時突然整架直升機失去控制，一陣混亂後就撞上地面墜毀。機上一名來自德國的22歲乘客大衛（David）最近曝光墜機前畫面，可見機身被撞出大洞，乘客們都慌張地逃離，幸運的是，所有人都在這場意外中奇蹟生還。

據《每日郵報》報導，這架直升機當時載了14名乘客，包括2位德國人、4位波蘭人、3位日本人、4名機組人員、1名導遊以及1名醫生，一行人準備飛往汗騰格里峰的南英爾切克冰川基地，在那裡的營地來場冰山旅行，原先預定將在12日返回。

▲差一秒就安全降落，卻不幸失控墜機。與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



大衛透露，直升機要降落時突然又快速升高，接著就是劇烈地向側邊偏移，最後失控墜落在地面，翻滾了好幾圈才停下，這一切都被他的GoPro給錄下。他形容當時景象，「我感覺到雙腳都被煤油沾濕，我很怕自己被活活燒死。」所有乘客紛紛從機身的破洞逃出去。

雖然機上14人全都活了下來，但有4人受到輕重傷，其中1名37歲波蘭女性傷勢最嚴重，遭強大撞擊導致腰部以下癱瘓。

大衛表示，那天天氣非常好，無風無雨，相當適合飛行，至今仍不清楚墜機的確切原因，但他印象中降落時，右輪疑似脫落或壓到小岩石，這有可能是造成直升機失控的因素之一。