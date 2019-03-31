國定古蹟「原台南測候所」　重新開放舉辦121週年活動

▲中央氣象局經管的國定古蹟「原台南測候所」，歷經半年多的修復，3月31日重新開放，並舉辦週年活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央氣象局經管的國定古蹟「原台南測候所」，因受到2016年0206美濃強震影響，造成部分結構受損，歷經半年多的修復，3月31日重新開放，並配合古蹟興建至今121週年，特別以「1•2•1 起步走！」為名舉辦週年活動，吸引眾多民眾參與。

「1•2•1 起步走！」活動規劃有「登風兆吉」風力塔導覽、「做一個胡椒管」手作古蹟紙雕、「鷲嶺話測候」聊古蹟故事、「聽風的歌」彩繪風鈴體驗及「南方．風和日麗」吉他獨奏會等節目。

31日一早即吸引許多民眾參加，其中以「登風兆吉」的風力塔導覽活動最受民眾歡迎，因為「原台南測候所」座落於昔日台南府城的最高點「鷲嶺」，早期登上測候所風力塔可遠眺安平港船舶進出，但登上風力塔之樓梯為氣象觀測作業用，承重有限，且迴旋鐵梯與木梯狹小陡峭，平日並不開放登塔，為讓民眾體驗昔日登塔觀測雲雨、眺望遠方的氛圍，31日限量開放民眾登上風力塔。

風力塔內還有多種從日治時期即開始使用的氣象觀測儀器和紀錄器，透過導覽人員的解說，讓民眾了解觀測儀器精細的構照原理及記錄方式，得以一窺昔日氣象觀測作業的樣貌。此外，測候所前的粉紅花風鈴木正盛開，古蹟與美樹相輝映，微風吹來、落花紛飛飄落，更吸引民眾拿出相機留影。

「1•2•1 起步走！」活動進行至31日下午4時，下午3時的「南方．風和日麗」吉他獨奏會，由兩屆金曲獎最佳流行音樂演奏獎得主、有「吉他詩人」稱號的董運昌老師，將在測候所前演奏與天氣、季節相關的經典歌曲，吸引眾多民眾把握時間來「原台南測候所」看古蹟、聽音樂、賞風鈴木。