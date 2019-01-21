水肥排放農田惡臭惹怨　花蓮2嫌遭逮辯：有助農作物生長

▲花蓮警方與環保局前往農地勘查蒐證，當場查獲水肥槽車正在排放化糞池水肥至農地內。（圖／保七總隊提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣境內近日幾處農地散發出的惡臭讓附近居民苦不堪言，日前警方與環保局雙方配合前往花蓮市郊某處農地勘查蒐證時，當場查獲一輛水肥槽車正在排放化糞池水肥至農地內，檢視農地種植有竹筍、木瓜及香蕉等作物，現場經環保局稽查人員認定後，警方依違反廢棄物清理法，將林、葉二嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲大量化糞池水肥汙染環境引起惡臭。

林、葉二嫌到案後供稱花蓮縣投肥新制上路後，欲申請合法廢棄物清除、處理許可證明文件，卻因不熟悉網路操作導致申請進度緩慢，為維持家計才不得已繼續執業，另二嫌表示，因水肥有助於農作物生長才會選擇排入農地內，不料首次犯案就遭警方查獲，對犯行後悔不已。

▲被逮2嫌表示，首次犯案就遭警方查獲，對犯行後悔不已。



花蓮縣政府在水資源回收中心興建水肥投入站，並於去年元旦啟用，就是為了妥善處理水肥，改善環境衛生，提升民眾生活品質，並落實使用者付費原則；警方呼籲，相關衛生工程行應領有合法清除機構許可證、水肥槽車核准證明文件，並裝置即時追蹤系統GPS再行執業，並依新制備齊相關文件申請投肥證，以免觸法送辦。