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屋主掀馬桶蓋撞見「綠色巨蜥」嚇報案　網笑：我9歲女兒都敢抓

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回家掀開馬桶蓋發現一隻綠色巨獸，屋主嚇到報警反被網友調侃。（圖／翻攝自推特／@FLFR411）

▲馬西亞回家看到馬桶裡躲著一隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自推特／@FLFR411，下同）

國際中心／綜合報導

住在美國佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的馬西亞，上週四（14日）吃完午餐回家時，看到廁所的馬桶裡趴著一隻超大的綠鬣蜥，嚇得報警求助，最後是消防員到場直接用手抓起來才結束這場驚魂記。不過，由於綠鬣蜥在當地算是一種常見的物種，消息傳開後，引來網友留言調侃馬西亞太膽小，「我9歲的女兒都敢抓牠了。」

綜合美媒報導，馬西亞（Jose Macia）無奈地說，事發當天中午他吃完飯回家，掀開馬桶蓋卻發現裡頭有一隻綠綠的巨大生物，仔細一看竟然是一隻綠鬣蜥，嚇了一跳趕忙打電話向當地的野生動物相關單位求助，結果被以「不處理動物救援」為由拒絕，實在沒有辦法才會改撥911報案。

回家掀開馬桶蓋發現一隻綠色巨獸，屋主嚇到報警反被網友調侃。（圖／翻攝自推特／@FLFR411）

▲消防員戴上手套輕鬆「制伏」這位不速之客。

羅德岱堡消防局指派消防員庫魯斯（Jeff Kurus）前往處理，他戴上無菌手套後直接伸手一抓，就把這隻躲在馬桶裡的綠鬣蜥抱起來，檢查確認沒有受傷，才帶到戶外安全的地方野放。事後，消防局人員將綠鬣蜥的照片PO到推特，並在文中半開玩笑地詢問網友，「大家能想像在馬桶裡看到牠的樣子嗎？」

沒想到這篇PO文一公開，網友們討論的對象不是誤闖馬桶的綠鬣蜥，而是慌張報案的馬西亞，還紛紛留言調侃他，「哈哈哈，屋主一定是新搬來的」、「這種大小，連我9歲的女兒都可以獨自處理了」。

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關鍵字：美國,綠鬣蜥,北美要聞

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