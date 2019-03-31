　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

▲ 2019鹿野馬拉松賽，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供，下同）

地方中心／台東報導

已經邁入第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，協力廠商之一的世新大學社第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）會服務團校外團友會特別由指導老師何其慧率150位伙伴熱情共襄盛舉，包括有2位大病初癒的團友。基於鼓勵民眾多多參與運動，賽事不設獎金，只要跑友在時間之內完賽，便可獲得成績證明、獎牌及紀念品，搭配全國知名的2626市集的辦理，非常符合本次賽會主題「歡樂」，宛如一場運動休閒嘉年華會。

本項賽會由永安社區發展協會及鹿野鄉策略聯盟、鹿野鄉公所共同主辨，協力單位則包括台東縣政府、花東縱管處、台東林管處、鹿鳴溫泉酒店、世新大學社會服務團校外團友會等，共區分為三組進行賽事，包括馬拉松組（42.5K）、半馬拉松組（21K）、健康組（11K），提供給跑友不一樣的行程體驗，不設獎金，僅分男子、女子組，各組取前十名頒發獎牌以茲鼓勵，同時為了配合環保，建議跑友自備環保杯及環保餐具。

請繼續往下閱讀...

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

馬拉松賽於30日上午7時由世新大學社會服務團校外團友會組成的世新社服愛RUN跑團長何其慧、鹿鳴酒店潘貴蘭董事長、縣長、議長及陳宏宗議員秘書、永安社區發展協會理事長陳宗猛等人鳴笛後起跑，分成三梯次出發，鹿野鄉各界將動員三百位志工進行賽事服務，沿途設置十個補給站及三個信物發送點及醫護站。同時鹿野鄉公所也派出工作人員協助環境整理及水源補給與垃圾清運等工作，可說是全鄉總動員。

2019鹿野馬拉松參加的跑友約1500人，達到主辦單位的目標，世新大學社會服務團校外團友會為了相挺曾擔任過社團團長的廖中勳，由指導老師登高一呼有150位團友參賽。

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

▲▼世新大學社會服務團校外團友會指導老師何其慧（上圖、下圖左二）。

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

世新校友總會理事長謝雷諾也號召理事及學校主管與他自己經營公司員工參與，已70多歲的何老師更是身先士卒報名11公里健康組，親自下場走武陵綠色隧道一圈，其中還有2位張姓、許姓團友，去年各生了一場大病，聽到有這樣的活動，也特別報名參加，其精神可嘉。

另外，鹿野地區每月雙週六於武陵綠色隧道舉行的台東2626市集，當天也照常辦理，現場共有六十個攤位，市集從上午九時至下午十六時，服務現場所有到訪的跑友及來賓，前往走走購物嚐小吃，採買台東特色紀念品。

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

台東縣政府及鹿野鄉公所為了迎接今年度的客家桐花祭活動，自3月30日起至4月14日止，特地規劃「2019客家桐花祭－花現鹿野」系列活動，包括有花現鹿野野餐趣、福鹿茶會、桐花市集、2019桐心路跑-鹿野馬拉松賽，以及單車賞桐趣等活動，縣府民政處說，今年度客家桐花祭活動，單車賞桐花及花現鹿野野餐趣活動，提供免費報名參加，名額有限，請至大會報名系統報名喔！洽詢永安社區吳小姐-0919611644，饒慶鈴縣長及李國強鄉長邀請所有民眾來鹿野賞桐花遊客庄，2019鹿客趴趴走-單車環鄉賞桐 https://goo.gl/UoRQQ4。

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

第七屆的2019鹿野馬拉松賽，30日在台東縣鹿野鄉登場，計有1500位選手報名參與，世新大學社會服務團校外團友會由指導老師何其慧率150位伙伴共襄盛舉。（圖／2019鹿野馬拉松賽主辦單位提供）

ET快訊
警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴
《炮仔聲》王宇婕穩交會計師男友7年！首曝光進度
快訊／孟耿如首發聲！親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

關鍵字：2019鹿野馬拉松

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊

芸彰牧場正在和牛育種及純化　2021年吃得到「台灣和牛」

「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼

「他們回頭找我…還稱讚」跟她約砲後…男就結婚　29歲女哀嘆

自強號故障「倒退嚕」回彰化站　延誤61分鐘將全額退票

鹿野馬拉松鼓勵參加不頒獎金　搭配2626市集像盛大嘉年華

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

萌娃化身小如懿飆演技！　重現「遭掌摑、斷髮片段」超傳神

「下面搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪病因：這是第一次

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊

芸彰牧場正在和牛育種及純化　2021年吃得到「台灣和牛」

「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼

「他們回頭找我…還稱讚」跟她約砲後…男就結婚　29歲女哀嘆

自強號故障「倒退嚕」回彰化站　延誤61分鐘將全額退票

鹿野馬拉松鼓勵參加不頒獎金　搭配2626市集像盛大嘉年華

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

機車行老闆掛紅條「國軍需要我5天」　8字男人夢魘讓網笑翻：改修悍馬了

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

前女友給新歡鑰匙！他崩潰公審「像妓女」取暖　網一面倒嗆爆：安心了

賴清德證實「見過協調小組」！蔡英文491字告白：民進黨團結就會贏

ET直播／羅里奇出馬搶橫掃　翁瑋均生涯初登場

她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務　他將轉移到管制較少的監獄

中職／猿獅用人破紀錄　陳鏞基隔590天站游擊

專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　巧遇前任超強氣場「一句話」完勝

清理冰箱見「黑色烏魚子」想丟！阿母爆氣狂罵　網驚：極品血子

主人拿香蕉誘惑柴犬　牠卻聞了不該聞的地方？！

生活熱門新聞

北一女手工全彩筆記！學霸賣40..

出500萬也約不到　她錯失億級..

迪卡儂找運動襪　結果買了一整車

用路人注意！7交通新制4/1上..

賓士停門口90分鐘！她打110..

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

倒數第二個砲友！跟她約砲後男秒..

吃完麥當勞！他伸手「搓3秒杯杯..

小三兒寫作業！男師狂蓋章字太小..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

週日北部「挾雨探16℃」　中南..

她私處流水8個月！醫傻眼：來不..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

宣布不參選2020？　韓國瑜：四年讓大家看見我履行諾言決心

梧桐妹回台！賈靜雯接機：終於抱到她

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

說好代購費　同事翻臉：只給原價

剛求婚郭碧婷！向佐突刪文網傻眼

網讚「會躲鏡頭的偶像」：難怪紅

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面