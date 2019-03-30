徐慶煌退出國民黨屏東縣一選區立委初選　葉壽山可望出線

▲前屏東市長葉壽山（左起）可望出線代表國民黨參選屏東縣竹一選區立法委員，與縣黨部主委廖婉汝、國民黨祕書長曾永權、內埔工業區主委徐慶煌合影。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原有意參選屏東第一選區立委的徐慶煌，在高雄家鄉相親的親情呼喚下，決定回高雄第四選區參選立委，而前屏東市長葉壽山早已表達願意承擔，國民黨屏東縣黨部今30日表示，將依黨內初選機制進行相關作業。

而由於民主進步黨屏東縣第1選舉區立法委員初選登記，原有現任立委鍾佳濱及蘇震清登記競逐，但蘇震清昨29日以顧及黨內團結，退出初選，禮讓鍾佳濱，並爭取不分區立委，致鍾佳濱出線。加上無黨籍網紅蔣月惠先前表明登記參選，致1選區目前有3人浮出抬面加入角逐行列。

下屆屏東縣立委選舉，因人口流失，剩下兩席，其中第1選區有經濟部工業局內埔工業區主任徐慶煌先前表明投入初選，加上原先有意承擔的屏東市前市長葉壽山，呈現兩人競爭局面。

徐慶煌17歲便以國手身份代表國家參加亞運、奧運等世界射擊比賽，6年前起擔任內埔工業區主任，便以射擊般精準犀利的眼光，帶領園區廠商積極轉型，產值屢創新高，因此獲得許多廠商的認同與支持，鼓勵他投入立委選舉，並在屏東多處設立大型看板，爭取提名的企圖心十分強烈。



葉壽山、徐慶煌兩強競爭態勢，30日也出現變化，徐慶煌在地方鄉親溫情召喚下，決定回高雄第四選區參選立委，使國民黨立委黨內初選單純化，秘書長曾永權因此特別南下屏東縣黨部。他表示，歡迎黨內優秀人才投入黨內初選，在自己家鄉為國民黨爭取最大席次，更樂見徐慶煌願意回高雄參加黨內初選的決定。

而國民黨第2選區立委初選，目前有屏東縣議會長周典論女兒周佳祺與國民黨屏東縣黨部前書記長林育先兩人表態投入黨內初選，其中一人出線後，將挑戰民進黨的現任立委莊瑞雄。