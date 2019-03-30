湖南大巴突變火球「燒成空殼」1分鐘奪26命　乘客帶炸藥搭車釀禍

▲湖南巴士自燃致26死事故查明。（影／Youtube／新京報）

大陸中心／綜合報導

湖南長沙22日晚間發生一起巴士自燃事故，造成26人死亡，28人受傷。湖南公安廳30日公佈事故原因，原來是一名51歲的男性乘客因發生買賣糾紛，與店家電話協商不成，決定親自前往廣西桂林當面議論。不料途中他所非法攜帶的煙火藥（屬於低速炸藥）意外爆燃，引發「火燒車」，自己也不幸喪命。

▲巴士被燒到只剩空殼。（圖／新華網）

這起事件發生在「常長高速」西往東方向119KM+655M處，一輛從河南鄭州出發的柴油旅遊巴士行經益常段的太子廟收費站時突然自燃，爆出巨大火球，車子最後燒到只剩骨架，過程不到1分鐘。這輛巴士上一共載有56人，包含乘客53人、司機2人及導遊1人，這起火燒車事故已經造成26人死亡，28人受傷，其中5人傷勢嚴重，2名司機沒有受傷。

《央視新聞》報導稱，湖南公安廳30日表示，事故原因已經查明，是一名51歲的男性乘客陳建森非法攜帶易燃易爆危險品乘車而引發爆燃。陳建森早前與商家發生買賣糾紛，電話協商卻談不攏，因此打算直接殺到廣西桂林面對面議論，如果協商再次破局，就要威脅報復對方。結果就在旅途中，所非法攜帶的煙火藥意外爆燃，引發客車起火事故，他自己也在事故中罹難。

▼火燒車過程不到1分鐘。（圖／新華網）