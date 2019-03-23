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湖南巴士公路上「變火球」釀26死！乘客嚇呆：整輛車1分鐘陷火海

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▲▼湖南巴士火燒車。（圖／新華網）

大陸中心／綜合報導

湖南長沙在22日晚間發生一起旅遊巴士自燃事故，這輛巴士上一共載有56人，包含乘客53人、司機2人及導遊1人，這起火燒車事故已經造成26人死亡，28人受傷，其中5人傷勢嚴重，受傷患者已送往當地3家醫院接受救治，2名司機沒有受傷，已經被拘留，事故發生原因還有待調查。

這起事件發生在「常長高速」西往東方向119KM+655M處，22日晚間7點15左右，一輛從河南鄭州出發的柴油旅遊大巴行經益常段的太子廟收費站時突然自燃，爆出巨大火球，濃煙直竄天際，巴士最後燒到只剩骨架。有車輛從旁經過一邊錄影，事故現場不斷出現慘叫聲，不過目前未能確認是否為車上乘客所發出。

陸媒報導，一名幸運逃出的乘客薛先生表示，當時他們整團人正前往湖南韶山觀光，導遊在途中還邊講解韶山好玩的地方。沒想到途中車尾突然起火，當時他坐在車廂前半部，往回看才發現後方已是熊熊大火，乘客慌忙從車門逃生，沿著車到向空曠地區跑去。

薛先生提到，下車後不到1分鐘，他回頭一看，整輛巴士已經被大火吞噬，火勢蔓延非常快，他自己雖然立刻逃生，但還是被燒傷，被送往醫院治療。

▲▼湖南巴士火燒車。（圖／新華網）

在傷者中，大部分都是被燒傷，有少部分是在逃生時跌倒骨折，其中15人被送到常德市第一人民醫院，6人被送到常德市第二人民醫院，7人被送到常德市武警醫院。目前附近路段仍關閉中，還不確定何時會恢復通行。

事故發生後，湖南省委省政府迅速組織省、市、縣三級公安、應急、衛健等部門趕赴現場救援處置，全力搶救傷患，做好善後工作，事故發生的原因也正在調查之中。據瞭解，該巴士的所有者為河南迅馳汽車旅遊服務有限公司。

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