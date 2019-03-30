陳澄波畫作「唸戀山林」展現濃厚生命力　檜意生活村開展

▲▼ 陳澄波畫作「唸戀山林」檜村開展，吸引大小朋友前往觀展。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

畫作展現出的濃厚生命力，在總統府創下高人氣的「陳澄波畫展-山林唸歌」，即將移展檜意森活村許多民眾願意排隊入內參觀。山林唸歌展品將分2梯展出，即日起以唸戀山林的主軸於檜意森活村T25阿里山林業史館展出，展期自108年3月29日至109年3月28日止，為期1年，開放時間上午10時至12時，下午1時至5時。

一般人對於山的印象都是綠油油的一片翠綠山坡，而這次展出的其中一幅作品「山之巔」是陳澄波少數使用水彩的畫作，遠方的高山不是使用綠色，而是使用藍色，看起來彷彿隨意揮灑的山形，卻似阿里山大塔山的山頂，這幅作品是他大女兒結婚喜宴的時刻，在貴賓簿中所留下的水彩速寫，究竟他是懷著什麼樣心情，值得大家細細思量。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢先生曾分享，他的阿公陳澄波與山林有關的作品有上百幅，可分類成在山林中遨遊的山林唸歌與從諸羅城下仰望山林的望向山林，望向山林戶外美術館在3月25日已於嘉義市立文化中心開幕，歡迎民眾在春暖花開之際安排一場嘉義文藝之旅，「望向山林」可體驗早期藝術家對於山林遙望的視角，「唸戀山林」可神遊舊時嘉義迷人的美妙山林景色，透過陳澄波多元作品，讓民眾從不同角度領略臺灣阿里山自然之美、人文之美、藝術之美！

林鐵及文資處處長黃妙修表示，檜意森活村早期為伐木宿舍，是伐木員工生活的重要場域，此次展覽除希望藉由在早期生活場域展出，連結生活與藝術的關係外，亦呼應阿里山小火車是一條連結山林與人的關係的重要橋樑!

展覽期間民眾可於T25領取戀山林集點卡，完成指定任務，並集滿3個章，除可兌換限量好禮外，亦可享檜村指定商家商品9折優惠。

為讓參展民眾更瞭解陳澄波，本次展覽期間每月最後一個星期六上午10點30分至11點30分於檜意森活村T23眠月廬林鐵故事屋，將分享陳澄波繪本的好聽故事，歡迎大小朋友攜手參加。