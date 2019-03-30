中等學校啦啦隊錦標賽31日登場　小S女兒登場處女秀

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「中等學校啦啦隊錦標賽」31日將在新竹縣立體育館熱鬧登場，今年共40所中等學校，近1千2百名學生參與。與以往不同的是中等學校體育總會這次首度與ETtoday合作推出「高校啦啦隊之星人氣票選」，一共有來自北、中、南共28位好手參與票選，其中，藝人小S的大女兒許曦文更挾著高人氣拿下女生組第二名。

▲中等學校啦啦隊錦標賽。（圖／取自中等學校啦啦隊錦標賽粉絲團）



許曦文在16位同學中獲得票選第二名，因此可晉級參加現場「107 HCL STAR啦啦隊之星比賽」，角逐前三名。

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戰況方面，今年創意啦啦隊高中組精采可期，曾在105學年度以2分輸掉清水高中的新興高中亟欲討回顏面，但清水高中在去年並未參賽，讓新興高中的復仇之旅多等一年。今年兩隊雙雙參賽，狹路相逢的情況下想必會有一場激烈的對抗，到底是新興高中能夠復仇成功還是清水高中能再度拿下勝利？格外讓人期待！而啦啦舞小團體組的文華高中、清水高中兩支隊伍皆具有舞蹈選手班底，勢均力敵的情況下增添不少可看性。

啦啦舞的部分，去年拿下國中部4座冠軍的北安國中挾著衛冕氣勢今年共報名了6個項目，可見想把各組冠軍橫掃的野心，不過在雙人嘻哈組將遭遇首度報名的頭前國中，頭前國中曾在全國大小舞蹈比賽橫掃冠軍，想必會讓北安國中的奪冠霸業遭受威脅。

最後，競技啦啦隊團體組今年因為賽制組別合併，大團體甲組冠軍治平高中將與大團體乙組冠軍台北育達高職正面衝突，兩大冠軍首次過招，誰輸誰贏令人期待！