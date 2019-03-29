長輩圈瘋傳55歲領勞保年金好　2位達人算給你看

勞保老年年金有每早領1年減額4%，每晚領1年增額4%的規定，最多早領5年，年金會打8折，晚領5年，最多也是加2成。大家的疑問是：究竟早領好？還是晚領優？

圖文/鏡週刊

長輩圈瘋傳，55歲提早領年金比60歲領的總金額多，這是真的嗎？複利達人怪老子表示，不一定如此，因為勞保老年年金是活到老、領到老，最大變數在於每個勞工的退休餘命不相同，且無法事先預知自己會活到幾歲。

他曾幫自己精算過，以勞保年資30年、平均月投保薪資4萬3,900元計算，假設身故歲數是77歲（台灣男性平均餘命），那麼延後領可以領到較多的總金額。至於提早領想要領的總金額多，那就要懂得將打折年金投入報酬率5%的複利管道。「即使會投資，我還是選擇60歲開始領年金，沒有提前領，因為我不知道自己會活到幾歲，還能聰明投資到幾歲。」

勞保老年給付有3種，分別是「老年年金」、「一次請領老年給付」和「老年一次金」，勞工只能依據投保狀況選擇請領其一。

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只要有加入勞保，在屆滿請領年齡時，都可以請領老年給付。但很多人不知道，勞保老年給付有3種，分別是「老年年金」、「一次請領老年給付」和「老年一次金」，能領哪一種要視勞工投保狀況。

在勞保老年年金制度上路（2009年1月1日）之後，想領「老年年金」必須投保年資滿15年，或者是勞保年資雖然不足15年，但是加計「國保年資」超過15年；「一次請領老年給付」則是適用年金制度上路前已有勞保年資者，經計算若年資超過25年，最高可以一次領到229萬元；至於「老年一次金」也是一次領的概念，但適用投保年資未滿15年的勞工。

4年前有位76歲才退休請領勞保年金的高齡勞工，月領年金4萬9,196元，羨煞許多人，他因為16歲就開始工作，後來成為老闆，累積勞保年資長達60年又3個月，再加上晚領超過5年，年金金額又多領了20%，至今仍是勞保年金王的紀錄保持人。

到底晚領好？還是早領好？前勞保局副總、磊山保經業務總監段繼明也認為，能領多久才是關鍵，偏偏活多久無法預料，所以還是依自己的財務狀況做決定。



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