響應國際森林日　日月潭風管處邀請民眾攜手減碳

▲日月潭國家風景區管理處與行政院農業委員會南投林區管理處合作規劃舉辦「延伸島嶼生命綠-日月潭植樹 攜手減碳活動」。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉向山遊客中心29日舉辦「年延伸島嶼生命綠─日月潭植樹 攜手減碳活動」，除邀請相關單位外，也開放給學生及民眾參加，讓遊客能親近大自然，同時推廣森林功能價值和環境觀光永續理念。

為響應3月21日國際森林日主題「森林與教育-學會珍愛森林」，日月潭國家風景區管理處與行政院農業委員會南投林區管理處合作規劃舉辦「延伸島嶼生命綠─日月潭植樹 攜手減碳活動」，希冀藉由於日月潭地區進行造林，以使遊客更能親近大自然景觀及享受日月潭綠色生態之旅。

活動於29日在南投縣魚池鄉向山行政暨遊客中心臨時停車場（向山遊客中心旁）舉行，除邀請行政院農業委員會南投林區管理處、公路總局埔里工務段、南投縣政府、私立同德家商及地方社區團體等單位共襄盛舉，並開放學生及民眾參加，讓所有人透過本次活動理解植樹的重要性，並一同創造美好的綠色環境。

▲▼為推廣推廣森林功能價值和環境觀光永續理念 ，活動也開放一般民眾參加。

現場除進行植樹儀式和有獎徵答活動外，另由南投林區管理處提供樹苗300株予活動參加者領取，讓學生及民眾有機會嘗試植樹並為改善地球氣候盡一份心力，藉此重現林木繁盛的風采並達到宣導森林永續的主軸核心。