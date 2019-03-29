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立院三讀／哺乳室應「獨立」與廁所分開　違者最重罰10萬

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▲▼兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《公共場所母乳哺育條例》修正案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會29日三讀通過公共場所母乳哺育條例部分條文，除了捷運運量前10%車站應設哺集乳室外，哺集乳室應該獨立設置，不得設於廁所內，違者最高可罰新台幣10萬元。此外，條文新增舉辦大型戶外活動時應設立哺乳設施的規定，大型戶外活動人數、條件、類別及相關標準由主管機關定之。

根據修法條文，在原有的公共場所應設置哺集乳室的規定，也修正增加「前一年該線車站進出站人次數累積佔該捷運路線運量前10%之捷運車站」需設置哺集室。另外原規定營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上的百貨公司、零售式量販店等需設有哺集乳室，修正為樓地板面積5000平方公尺以上就要設有哺集乳室，並新增國際觀光旅館及一般觀光旅館。

三讀條文也提高應設立而未設立哺乳設施的罰則，經勸導而屆期未改善者，罰鍰由現行的6000元以上3萬元以下，提高到2萬元以上10萬元以下，並得按次處罰。而哺乳室設備未符合標準的罰鍰，也從4000元以上2萬元以下，提高到2萬元以上10萬元以下。

另外，為節省使用空間，現今台灣多數公共場所將哺乳室設置於廁所內，使嬰兒不願進食或產婦擔心嬰兒用餐環境不夠衛生。因此，三讀條文也新增，哺乳室應為獨立空間，不得與其他空間共同使用的規定。經勸導而屆期未改善者，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，得按次處罰。

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