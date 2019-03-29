特邀「是哪隻妖」　王金平參選到底：我每個關卡都能通過

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選制度一變再變，對於是否會參選到底，表態參加黨內初選的前立法院長王金平29日受訪表示，關關難過關關過，一直到明年1月11日，「我有自信我一定會過關」。

針對國民黨主席吳敦義要「特邀」高雄市長韓國瑜加入初選，王金平受訪也說「是啊！你要考量這樣子啊！」你（黨）要徵召的人一定當選，沒被徵召的一定不會當選，「這問題應該弄清楚」。至於結果若不如預期，吳敦義是否該負責？王金平則說，那是另外一檔事，現在不必談這麼遠。

媒體也問，拜會前黨主席洪秀柱時談及特邀「是哪隻妖」，被解讀暗酸吳敦義，王金平對此笑回，那是洪秀柱在問哪個「邀」字，「特邀」她不懂什麼意思，「哎呀！那大家都開玩笑的，所以要幽默一下」。

被問及若徵召韓國瑜，是否還要辦初選？王金平僅說，現在辦法都還沒真正出來，講這個都是假設性的，「等他4月12日把初選辦法真正公布後再來說」。至於是否很介意徵召？王金平反問「你覺得這樣公平嗎？」所以在辦法還訂出來前，大家總要表示一點意見，讓中央也了解別人的想法。

媒體追問，若最終協調由韓國瑜參選，還會繼續貢獻地方上力量？王金平表示，這到時候再說，言之過早。

對於稱尊重初選機制但不代表接受，不接受怎麼辦？王金平說，自己尊重他們的初選辦法，「因為你也沒辦法不能改變他，但該反應的意見已經反應了」，就看怎麼處理。他並強調，國民黨無論怎樣還是要團結。

另外，談及監察院公布廉政專刊，王金平共申報土地75筆，王笑回，「很好啊！有土地不是很好嗎？」而這些土地都幾十年了，起碼40年以上的土地及祖產，一次繼承過來的。