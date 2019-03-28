新理事長李文科看好桃園　將成六都成長之冠

▲桃園市建築公會第14屆理事長李文科。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

桃園市不動產開發同業公會第十四屆理事長改選、由大睦建設總經理李文科當選；對於2019年桃園房市發展，李文科樂觀認為，桃園房價相對雙北便宜、軌道建設不斷成長中，加上工業基地全台、工業產值3兆以及人口紅利都居全台之冠，利基點強、房價漲價支撐點強勁；此外他也認為，未來桃園地區未來仍以小宅為主力、占整體市場6成，未來坪數縮小在36坪內，總價高低不再用坪數決定，品質將取而代之。

李文科認為，桃園市升格直轄市後，不只人員編制變多、市政預算達1100多億元、比過去多出1.5倍，建設力道也是過去的8倍之多；其中軌道經濟建設包括台鐵地下化、捷運化定案，包括鳳鳴站、中原站建立，每個站點都將形成新的生活圈。

再者，綠色捷運是桃園北區的重要建設、也於2018年開工；南區則有機廠捷運延伸工程21至23站。捷運延伸線可串連綠色捷運，而棕色捷運不長，很有機會從迴龍、龜山延伸至到桃園火車站；三鶯捷運延伸至綠色捷運也很有機會通過。「這些捷運路網將連結到大台北地區，帶動雙北到桃園的觀光、旅遊、住宅都很有發展潛力，預計7年內、2025年前有機會完成。」

此外，關於桃園市核發建照完工量每年約2萬戶內，空屋供需如何平衡問題，李文科直言，桃園工業基地多、帶動居住需求，每年有3萬5至4萬人口成長；2.6人至2.8人組成一個家庭、桃園每年成長約1萬戶，未來的需求仍然很強。「現在爆量的地區都是之前累積的推案量、2021年之前將會消耗掉高容積建照，屆時桃園將進入供不應求的時期、房價每年將漲5至10%，尤其桃園高鐵特區。」他進一步表示：「未來買房子要導入新觀念，首重選理財、區段、再選產品。」

產品為主力，未來趨勢越來越小、越來越精緻，主力1+1至3房；「過去45坪、現在縮為36坪；2房比例將會增加。總價帶從入門初階7至800萬元左右、中階1000至1500萬元甚至2000萬元；初階將是最大宗比例、占6成，以質量決定價格，而不是面積。