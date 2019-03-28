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爺孫戀玩很大！21歲女尬74歲夫　要在實境秀公開啪啪啪

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▲「波妹」說，「波哥」表現就像年輕人，完全不需要威爾鋼。(圖／翻攝自臉書@Milijana Božić)

「波妹」說，「波哥」表現就像年輕人，完全不需要威爾鋼。(圖／翻攝自臉書@Milijana Božić)

國際中心／綜合報導

一對年紀紀相差53歲的「爺孫戀」情侶，如今打算讓他們的親密關係更公開透明。兩人已跟塞爾維亞一個名為《伴侶》(Couples) 的電視頻道簽約，要把他們火辣辣的床戰赤祼祼的暴露在世人眼前！

這對「爺孫戀人」承認說，他們每天都有「啪啪啪」，如今他們算讓「戰況」更公開。

今年21歲的波丹諾維琪(Milijana Bogdanovic)跟74歲的未婚夫波西奇(Milojko “Mikan”Bozic)日前銀上述頻道簽下一紙實境秀合約，未未會在一處指定的房子內住上幾個星期。他們的一舉一動都會被攝影機錄下，包括「炒飯」。由於希望將來能夠有孩子，他們打算在這段時間內「能多做就儘量做」。

儘管兩人相差53歲，卻是「青梅竹馬」。波丹諾維琪說，由於兩人住在同一條村子，所以她從小就認識對方。因為「波哥」經常生病、還動過心臟手術，她經常跟鄰居輪流照顧他，終於日久生情。

「波妹」同時坦承，自己對年輕男子「沒Fu」，過去交往的對象都是年紀偏大的。剛開始時她是被波西奇的外表所吸引，但交往後，也發現他「各方面都很完美」，如今她已完全不在乎別人的異樣眼光了。

關於兩人的「房事」，波丹諾維琪大方的說：「我們每天都有做愛做的事，但因為他動過心臟手術，所以他在床上必須放鬆，不過他的表現就像年輕人，完全不需要威爾鋼。」

「波妹」又說，他們已經決定在今年9月舉行婚禮，還要生一大堆孩子。

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關鍵字：Milijana Bogdanovic

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