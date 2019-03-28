廚師轉行種洋蔥通過產銷履歷　消費者食安更有保障　

▲恆春鎮農友王承志栽種洋蔥，通過履歷，讓消費者吃了更安心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮農友王承志，為了照顧家人，從餐廳廚師轉途種洋蔥，種了近30年，這兩年來配合政府政策申請產銷履歷，有產銷履歷掛保證的洋蔥讓消費者吃得更安心。

▲▼農糧署南區分署長姚志旺（左）了解王承志洋蔥生產洋蔥情形與國軍幫忙採收洋蔥。

今年恆春地區洋蔥，因氣候影響，整體產量略減1成左右，農糧署南區分署長姚志旺指出，以往1公頃產量約55公噸，今年平均在50公噸左右，雖然量減，但價格較去年平穩，有產銷履歷的洋蔥大球，15公斤裝約240元，品質不變，味道濃郁又可耐久存放。

57歲的王承志說，種洋蔥將近30年來，碰到價格起落也不足為奇，只要品質顧好，病蟲害防治聽從專家建議用藥，把握肥培管理，大球比率在5、6成以上，較別人田間比率高。

他表示，以他當廚師經驗，經常要使用洋蔥，國內洋蔥不足時，使用進口洋蔥時就少那一份濃郁辛辣的氣味，且肉質紮實，口感細緻綿密，更勝進口洋蔥。而恆春洋蔥採收，從3月中到4月低左右，他大約種了5公頃的蔥田，人力不足時，除國軍兄弟幫忙外，屏科大的學生也會來幫忙。

姚志旺說，落山風起，洋蔥就開始收成，富含營養成份的洋蔥，是世界性的蔬菜，全世界的人口都吃洋蔥，而恆春半島更具特色，再加上政府輔導掛保證的產銷履歷洋蔥，不但價格更平穩，而且國人食用更安全健康。王承志連絡電話0921289247。