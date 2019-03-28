睽違33年　台東達仁鄉幸福巴士4月1日起正式營運

▲幸福巴士4月1日正式營運。（圖／達仁鄉公所提供）

記者楊均典／台東報導

「幸福上路 鄉親有福」為改善偏鄉地區公共運輸網路，台東縣政府與國立東華大學東部區域運輸發展研究中心共同輔導，由達仁鄉公所新購2輛中巴，自4月1日起開始服務，票價都比照台東市區公車１段票全票25元、半票13元收費，解決33年來達仁鄉沒公車的問題，希望能夠提供鄉內各村落鄉親更便利的通學、外出的交通需求。

達仁鄉幸福巴士共有3條路線，第1條路線於學生上課日時行駛，載送部落的學生通學往返賓茂國中。第2條路線是每日行駛，服務土坂、台坂的村民至大武郵局與公所洽公。第3條路線也是每日行駛，提供森永與南田村民前往鄉公所與大武市區，如為上課日再加開到大武國中的班次便利學生通學。

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台東縣饒慶鈴縣長表示，南迴地區主要依賴鼎東客運行駛省道提供服務，因受限道路彎繞狹窄，原本公車路線班次無法深入達仁鄉內每個村落去提供服務。雖然有南迴健康促進關懷協會的愛心巴士願意載送村民到衛生所就診，但服務能量也一直都是捉襟見肘，導致很多沒駕照的學生與老年人不得已冒險違規騎車或開車，徒增許多事故風險。

這次公所基於照顧鄉民立場，願意承擔鄉內公車營運的重任，並與南迴協會分工合作行駛到鄉內每個村落，將可大幅度擴展公共運輸路網到偏鄉，確保鄉民平日通學、洽公之基本交通需求。

饒慶鈴強調，改善偏鄉交通一直是縣府施政的重點，去年3月在延平鄉推出小黃公車、今年在達仁鄉推動幸福巴士，希冀能滿足縣內基本民行需求，後續也會持續推動其他偏遠村落的公共運輸改善方案，繼續為縣民打造幸福的台東。