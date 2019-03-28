韓國瑜邀喝酒　陳其邁批：把國家主權帶去酒吧談不好

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜率團至港澳，除了會見兩地特首及中聯辦主任，25日還與國台辦主任劉結一見面，行政院副院長陳其邁向韓國瑜喊話，希望韓市長以中華民國高雄市市長的稱呼，把台灣人反對一國兩制的聲音帶到中國大陸，韓國瑜卻反邀陳其邁去喝酒。陳其邁28日受訪時表示，他認為韓國瑜喜歡把嚴肅議題帶到酒吧去談很不好。

陳其邁日前被問及「韓國瑜將會晤國台辦主任劉結一」看法，他表示：「我想習近平國家主席在年初提出一國兩制台灣方案，台灣人百分之九十以上都是反對一國兩制，希望韓市長能夠把台灣人的聲音傳給劉結一國台辦主任」。

面對陳其邁喊話，韓國瑜先是笑回，「先問一下陳其邁他有沒有想我」，接續說道，「叫陳其邁回去在酒吧、酒館等我，我陪他喝杯酒好不好，他廢話太多，回去以後見個面」。

韓國瑜28日返台，陳其邁被問及韓國瑜的喝酒邀約，他嚴肅回應，「其實我的個性，要談台灣主權、國家尊嚴、中華民國限制體制、兩岸定位，這是很嚴肅的問題，韓市長常常把嚴肅問題拿到酒吧去談，我覺得不好」。

陳其邁表示，如果只是聊聊八卦還可以，但問題是不要模糊了大雞對韓市長的質疑，他說，「高雄市民對韓市長有很高期待，他能夠說得更清楚，讓市民了解他的兩岸政策，除了強烈支持九二共識，他的九二共識跟大陸有什麼不同？把問題帶到酒店酒吧不好，我也不認同」。