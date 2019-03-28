影／小米「米粉節」居家推促銷　掃地機器人、空氣清淨機限時只要10元

記者蔡惠如／台北報導

小米今（3／28）在台舉辦春季新品發布會，適逢一年一度的年度促銷季「米粉節」前夕，也釋出專屬優惠活動，4/2至4/7期間針對居家明星商品包括小米空氣淨化機2S、米家掃地機器人與變頻直流電風扇，祭出「限時10元瘋狂秒殺」，最低用台幣10元就可把產品搬回家。

▲小米家電趁米粉節推出10元限時限量搶購活動。（圖／翻攝小米台灣官網，以下同）

▲小米掃地機器人。

米粉節針對現上市的智慧家庭裝置，首先推出「現買現折」特價活動，石頭掃地機器人原價12,995元，直接降價1,000元，特價11,995元就可入手；原價4,495元的小米空氣淨化器2S，也降價500元，特價3,995元；米家直流變頻電風扇折價100元，原價1,995元，特價1,895元。

▲小米空氣淨化機2S。

而針對影音與配件相關產品，也推出特價優惠，包括小米AI音箱原價1,495元，特價1,395元；AMAZFIT運動手環2，原價1,395元，特價1,295元；90分金屬旅行箱原價4,995元，特價4,695元；米家石英錶原價1,795元，特價1,495元。

▲小米90分金屬旅行箱。

▲小米直流變頻電風扇。

「限時10元瘋狂秒殺」活動會在官網限時限量釋出旗下商品，除了掃地機器人、直流變頻電風扇、空氣淨化機跟小米AI音箱都入列，只要民眾把握促銷時間，用10元就能買到以上單品。達人表示，建議開好頁面先登入小米帳號，且將放到購物車商品盡快結帳，避免訂單失效無法成功買到。

另今天小米除發布「小米9」手機之外，也因應該手機無線充電功能，正式發表無線充電器（20W快充版），售價695元；還有小米延長線，內建3個USB接口，方便使用者不需再接轉接頭，就能進行手機與許多桌上型配件充電，售價295元，以上兩款新品均於4／2在台正式開賣。