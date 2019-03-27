無限航區排水量五千噸！武船集團獲台灣海峽大型巡航救助船合約

▲武船集團與福建海事局簽約現場。（圖／翻攝自國際船舶網）

大陸中心／綜合報導

武船集團與福建海事局26日簽訂一艘排水量超過5000噸的台灣海峽大型巡航救助船的建造合約。值得一提的是，武船集團還分別與中船重工第711研究所、北京國交信通科技發展有限公司、無錫海聯艦船內裝有限公司簽訂主動力系統、資訊化系統和內舾裝三項設備的採購合約。

武船集團董事長陳埥與福建海事局局長徐增福當天代表雙方在合約上簽字，包括福建海事局副局長黃丹華、中國船級社武漢分社總經理王志剛、中船重工第711研究所黨委書記沈余生、中船重工第701研究所水面部主任李德智等人士均出席簽約儀式。

▼大陸海警船。（圖／示意圖／翻攝自中國軍網）



根據陸媒報導，合約涉及的船隻由中船重工701研究所設計，總長128.6公尺，度寬16公尺，設計排水量5560噸、航速大約20節，可以搭載200名獲救人員，屬於無限航區船。該船具備對外消防滅火的能力，還能對遇險船舶執行封艙、堵漏、排水、空氣潛水等救助作業，主要用於海事監管和以海上救生為目標的船舶救助、海上船舶溢油監測與應急處置、應對海上突發事件、維護國家海洋權益和國際交流合作等任務。

報導提到，該船屬於單體方尾中後機船型，採用長艏樓、雙層底、中部雙殼、傾斜艏柱設計，並以柴油機為動力，採用雙機、雙可調槳、雙舵，設置軸帶發電機（PTO/PTI）和軸帶消防泵，還設置舭龍骨（Bilge keel）、收放式減搖鰭（Fin stabilizer）和被動可控式減搖水艙。該船還在艏部設置兩台側推器，尾部則有一台側推器。