　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）

▲你有覺得另一半最近「怪怪的」嗎？小心！這可能是要變心的前兆。（圖／CFP、Unsplash）

網搜中心／綜合報導

你有覺得另一半最近「怪怪的」嗎？總覺得他不太正常，卻又說不出是哪裡奇怪，小心！這可能是要變心的前兆，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查統計了10大戀人變心徵兆，快看看有幾點吻合！

5 開始有莫名來電、一直回LINE
無論是工作需求、或是朋友連繫感情，平時講講電話、回回LINE也是無可厚非，但是當另一半突然講電話時數暴增，不僅常有莫名的來電，更會躲著你講電話、回LINE訊息，那你就得小心了！他可能陷入了另一段熱戀，正與另一個人打得火熱，而你卻被蒙在鼓裡。

請繼續往下閱讀...

▲戀愛中常見的10個單字。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

4 帳號突然出現在交友APP上
大部分的人在交往時，都會顧及另一半的感受，儘量減少認識異性的管道，當你有天發現另一半常用的帳號或是大頭照，突然出現在約炮軟體或交友App上，雖然不代表他已經出軌，但至少他有想要出軌的心了，不過話說回來，他也有可能想要看看你有沒有帳號，才去註冊了。

3 突然積極地使用社群網站
現在網路發達，許多社群網站如FB、IG、Twitter等，都已經成為大多數人每天社交的場所，許多人每天都會花至少半個小時來滑滑臉書、留留言，但你如果發現另一半最近使用社群網站的時數大為增加，連PO文章、照片的頻率也大幅提升，可能就表示他開始展示自己的優點，想要招蜂引蝶了。

▲戀愛中常見的10個單字。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

2 開銷突然增加、搜出許多不明發票
想不到吧？很多故事都是從發票開始的，在台灣大多消費都會開發票，這一張小紙條雖然不起眼，但卻可以說明你上哪兒去消費，如果發現你的另一半常常還沒到月底就哭窮，常常不知道他把錢花到哪裡去，甚至家中多出很多莫名的發票，你可能就得查查這些發票是哪裡來的了…

1 常常提不起「性」致
做愛雖然不是愛情的一切，但卻是對於愛情最好的調劑，兩個人交往後的親密行為，往往會讓兩個人的關係更加緊密，若是另一半突然對你的興致大減，做愛的頻率不到平時的3分之1，愛愛起來也有氣無力，甚至連你特別為他打扮、噴上他喜歡的香水，他都不動於衷、倒頭就睡，那就真的得小心了。

▲情人變心10大徵兆（圖／網路溫度計）

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查統計了10大戀人變心徵兆，快看看有幾點吻合！（圖／網路溫度計）

ET快訊
快訊／中央銀行國庫局30歲女墜樓！「臟器外露」當場慘死
每年加薪5000！資訊公司徵才「英文越爛越好」…背後原因有洋
快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店

關鍵字：冷淡,戀人,變心,徵兆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快來搶票！　百老匯經典音樂劇《獅子王》7月台北演出

百老滙《獅子王》7月來台　導演：世界上最棒的音樂劇

直擊百老匯音樂劇《獅子王》後台！　服裝道具秘密大公開

坐上千萬名車不是夢！　這家銀行推出「O-Life專區」最低1元競標

不用飛出國！　到康是美一次購足五大國LOHAS商品

臺中花博最好拍的打卡點！　花粉、微美動態等你來踩點

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

韓國瑜大陸搶50億訂單！陳吉仲：這件事比拚外銷有意義

松山車站驚傳男子持刀追人！　台鐵證實：警方已逮捕帶回偵查

防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

張懸懷孕「害喜狀況嚴重」　結婚倒數：張鈞甯是乾媽！

大和解！釣蝦場捕獲「蔡柯韓」　網嚇壞：這間背景也太硬

生活熱門新聞

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺..

母染囤積症　她逃離後家裡像樣品..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

資訊公司徵才「英文越爛越好」

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

董事長司機月薪35K！日操11..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

冷氣團4月到？吳德榮：下周一二..

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

29歲男上吊亡！鹿港周六送肉粽..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

白目店家「一句成語」惹火38歲..

更多熱門

相關新聞

牡羊開始說謊是變心症狀

坐擁破385萬粉絲的大陸占星博主幼熙，用「一句話」點出12星座男生變心前的狀態，叫女生們提高警覺，把自己的男友看仔細。

「一句話」戳破12星座女變心徵兆

真忙or不愛了？12星座「變冷淡原因」

貓咪生氣有徵兆，鏟屎官快筆記六大「雷點」

情人節必看！12星座送禮攻略在這

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面