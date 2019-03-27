可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

▲你有覺得另一半最近「怪怪的」嗎？小心！這可能是要變心的前兆。（圖／CFP、Unsplash）

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你有覺得另一半最近「怪怪的」嗎？總覺得他不太正常，卻又說不出是哪裡奇怪，小心！這可能是要變心的前兆，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查統計了10大戀人變心徵兆，快看看有幾點吻合！

5 開始有莫名來電、一直回LINE

無論是工作需求、或是朋友連繫感情，平時講講電話、回回LINE也是無可厚非，但是當另一半突然講電話時數暴增，不僅常有莫名的來電，更會躲著你講電話、回LINE訊息，那你就得小心了！他可能陷入了另一段熱戀，正與另一個人打得火熱，而你卻被蒙在鼓裡。

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4 帳號突然出現在交友APP上

大部分的人在交往時，都會顧及另一半的感受，儘量減少認識異性的管道，當你有天發現另一半常用的帳號或是大頭照，突然出現在約炮軟體或交友App上，雖然不代表他已經出軌，但至少他有想要出軌的心了，不過話說回來，他也有可能想要看看你有沒有帳號，才去註冊了。

3 突然積極地使用社群網站

現在網路發達，許多社群網站如FB、IG、Twitter等，都已經成為大多數人每天社交的場所，許多人每天都會花至少半個小時來滑滑臉書、留留言，但你如果發現另一半最近使用社群網站的時數大為增加，連PO文章、照片的頻率也大幅提升，可能就表示他開始展示自己的優點，想要招蜂引蝶了。

2 開銷突然增加、搜出許多不明發票

想不到吧？很多故事都是從發票開始的，在台灣大多消費都會開發票，這一張小紙條雖然不起眼，但卻可以說明你上哪兒去消費，如果發現你的另一半常常還沒到月底就哭窮，常常不知道他把錢花到哪裡去，甚至家中多出很多莫名的發票，你可能就得查查這些發票是哪裡來的了…

1 常常提不起「性」致

做愛雖然不是愛情的一切，但卻是對於愛情最好的調劑，兩個人交往後的親密行為，往往會讓兩個人的關係更加緊密，若是另一半突然對你的興致大減，做愛的頻率不到平時的3分之1，愛愛起來也有氣無力，甚至連你特別為他打扮、噴上他喜歡的香水，他都不動於衷、倒頭就睡，那就真的得小心了。

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查統計了10大戀人變心徵兆，快看看有幾點吻合！（圖／網路溫度計）