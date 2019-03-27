抖音15秒變長到5分鐘　Vlog化考驗10億用戶的耐心

▲抖音logo。（圖／翻攝自抖音TikTok推特）

大陸中心／綜合報導

大陸用戶規模最大的音樂短影音社群「抖音APP」，全球下載量已經突破10億，目前正嘗試從15秒的短影音走向「5分鐘的長影音」，目前先開放科普類內容製作，對用戶收看習慣以及影音製作內容的影響有待觀察。

「抖音APP」在2016年9月上線，為15秒的短影音，主打記錄美好生活，搭配上洗腦的音樂及舞步動作，迅速在年輕用戶間廣為流傳。

《中新社》報導，中國科學院科學傳播局等單位與開發抖音的公司「北京字節跳動科技有限公司」，共同發起「DOU知計畫」全民短影音科普行動，由抖音提供5分鐘長影音權限給「DOU知短視頻科普大賽」的參賽隊伍，以及抖音「知識增容行動」成員。

抖音科普營運負責人表示，5分鐘的長影音權限可以讓抖音平台上的科普工作者呈現更為豐富的內容。然而，有些人說就是抖音把用戶培養得沒有耐心，現在卻又推出長影音。

過去抖音用戶必須在15秒內呈現出效果，導致內容受到時間限制。音頻時間變長固然比較有內容，但能否被市場接受仍有待觀察，畢竟用戶又要改變使用習慣。對此，也有業內人士表示，抖音如果變成長影音那就變得跟Vlog（影音部落格）差不多了。