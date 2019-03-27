影／校方拿畢業證書強迫跪拜　網友怒控：都21世紀還搞這套

大陸中心／台北報導

早操時間竟然要下跪、磕頭，還要進行跪拜禮的學習！有大陸網友近日上傳了一段學生們在操場跪拜的影片，知情人士表示，影片中下跪的是福建省廈門工商旅遊學校汽車空幼部的學生，已經訓練兩週時間。





▲廈門工商旅遊學生，在操場進行跪拜禮學習。（圖／翻攝自北京時間）



在影片中可以看到，學生們不僅要下跪，更要磕頭，再集體向前方叩拜，隨後按照老師的口號逐步站起。有自稱該校的學生表示，學校以不發畢業證書爲由，強迫大家學習跪拜禮，而自己在家「連父母都沒磕過」，在這卻是跪了好幾個小時。

據《北京時間》報導，廈門工商旅遊學校工作人員在接受記者採訪時表示，禮儀操本來就是學校的特色，作為職業學校，培養學生禮儀很重要，而且現在的學生，在傳統禮儀上也比較欠缺，所以本質是希望把優良傳統融入進來，面對網友質疑，該工作人員也說，這套禮儀操是學校老師剛剛編排出來的，還在嘗試性的階段，所以學生們都是只穿著校服在學習，如果是穿漢服可能就不容易引起誤會，假設大家依舊排斥，校方也會做出調整。



▲學生們集體向前方叩拜，隨後按照老師的口號逐步站起。（圖／翻攝自北京時間）

影片在網路流傳後引發熱議，網友們紛紛表示，「都21世紀了還搞這套」、「跪父母是自願行為，被要求跪就變味了」、「不能形式化，應該從小就知道上跪天、下跪地、中間跪父母！應該發自內心的跪，不能做作樣子」。