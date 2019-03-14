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罕見鏡面人內臟器官全長反　盲腸手術像場腦筋急轉彎

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（圖／揚州晚報）

▲ 徐先生30多年前，就知道自己的器官長反了。（圖／揚州晚報）

大陸中心／台北報導

你知道什麼是「鏡面人」嗎？江蘇省揚州市江都區徐先生近日因闌尾炎來到江都人民醫院求醫，外科醫生田書云為他檢查時，發現患者五臟六腑全都長反了，左右對調像「照鏡子」一樣，徐先生的闌尾長在左側，心臟則在胸腔偏右側位置，雖然這些器官換了位置，但仍然可以正常運作，而這就是所謂的「鏡面人」，發生率機率為百萬分之一。

（圖／揚州晚報）

「鏡面人」發生率為百萬分之一。（圖／揚州晚報）

徐先生的情況可說是相當罕見，田醫生表示，手術最大難度在於手術切口和操作，都與平時大家熟悉的相反，這種感覺就像開車走路靠右行駛，突然要變成靠左行駛一樣，醫護人員當下就開了緊急會議，並在晚間為徐先生做了闌尾切除手術，手術非常成功。

醫學界有一種觀點認為，造成這種器官換位的主要原因，是父母體內基因的一個位點出現突變，而且只有兩人的變異基因同時遺傳給孩子，孩子才會是「鏡面人」。近年來又有一種說法，認為這組內臟器官位置的異常，是母親懷孕期間吃藥或受感染...等刺激影響有關。特別是在胚胎期的3到6週，除了胎兒器官可能畸形外，生長位置也可能出現異常。但目前這兩種說法都還不是定論，仍然有待研究。

（圖／揚州晚報）

▲ 鏡面人除了內臟的位置異常外，其他功能完全正常。（圖／揚州晚報）

據了解，有很多「鏡面人」正常生活幾十年都不知道器官反了，只有在體檢或治療時才被發現。醫生表示，正常情況下，如果內臟完好，就算位置發生變化，相互之間的關係並未改變，它們的生理功能和正常人一樣，因此對人的健康、生活都沒有太大影響。

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