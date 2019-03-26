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大洪水來襲！乾旱伊朗一天內狂噴「半年雨量」　至少21死破百傷

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▲▼伊朗洪水。（圖／路透）

▲伊朗發生洪水災情，南部希拉茲市受創嚴重。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

長年乾旱的伊朗近日罕見發生暴雨，短短數小時內就降下相當於半年的雨量，造成史無前例洪水災情，截至26日已經有21人死亡、超過110受傷，並造成多處道路坍方。伊朗當局警告雨勢還會繼續，已啟動緊急應變機制。

法新社報導，伊朗當局將這起大洪水形容為「史無前例」，並持續向全國發送緊急防災警報。由於目前正值伊朗新年期間，許多救難人員正在休假中，讓救援情況更加艱鉅。

伊朗全國31個省有20個受到水患影響，內閣已經啟動了緊急應變委員會。救難人員表示，在南部城市希拉茲（Shiraz）有19人死亡、98人受傷，西部省份克爾曼沙（Kermanshah）有1人死亡、羅瑞斯坦省也有1人死亡。伊朗衛生部門則指出，統計全國受傷人數已經超過110人。

伊朗氣象部門警告，27日之前還有可能出現更大的雨勢，並持續對首都德黑蘭、大城伊斯法罕等中部省份發佈洪水警報。報導指出，伊朗近日遭極端降雨襲擊，部分地區24小時內出現相當於平均年雨量一半的降雨量，造成大洪水。伊朗當局將暴雨災情歸咎於氣候變遷。

▼到去年以前還在應對乾旱的伊朗，今年初突然遭逢暴雨，造成大範圍災情。（圖／路透）

▲▼伊朗洪水。（圖／路透）

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關鍵字：伊朗,洪水

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