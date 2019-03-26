2019油桐花首開在嘉義　幸福山丘賞雪白花海

▲嘉義市圓仔林社區幸福山丘首開油桐花。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

全台首場桐花祭在嘉義！由嘉義市政府主辦的「幸福桐享-108年客家桐花祭」系列活動， 3月30、31日及4月6、7日將在圓林仔浪漫登場！今年首創幸福山丘馬場市集，召募近60攤風格雜物、設計手作、HAKKA美食、異國料理及友善小農攤主進駐，並結合賞桐輕旅行。30日開幕當天，迷你馬將驚喜亮相，為連續兩週末的馬場市集揭開序幕，預計將吸引民眾搶拍超萌鏡頭。





市府表示，桐花祭以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地、重山林之傳統，油桐強韌生命力，恰如客家人的硬頸精神。圓林仔社區桐花種植於私人土地上，2006年起每年春夏交替之際，朵朵嬌柔白皙的桐花綻放，隨風飛舞，宛如四月雪。





市府強調，因緯度關係，圓林仔社區桐花已陸續吐露花苞，現約有1至2成桐花綻放中，即日起花季約持續一個月。市府與社區合作，地主於開花期間，將無私開放園區給前來欣賞桐花的遊客，歡迎民眾共同體驗豐富自然生態及浪漫氛圍，同享優閒愜意假日時光。

30日上午10時將在幸福山丘舉辦開幕式，上午有客家傳統樂音及歌舞表演，中午11時至下午4時，安排街頭藝人KUOAN、鍛鍊雜技團、四季‧紅烏克麗麗表演不間斷演出，草皮區下午開放民眾自備輕食野餐，民眾可以大手牽小手，於桐花下歡度午後時光。



此外，當天上午11時及下午2時並推出兩梯次賞桐生態輕旅行，於福順宮土地公廟現場報名集合出發，讓遊客認識嘉義市後花園豐富生態及客家庄開拓變遷史。



在車輛停車規劃部分，3月30、31日及4月6、7日上午9時至下午5時於社區入口處為汽車管制點，汽車臨時停車規劃位置為後庄防汛道路兩側及旁空地。為服務觀光客往返園區，上午10至12時及下午1至5時備有免費接駁車，接送至馬場市集及福順宮土地公廟前。土地公廟為機車管制點，屆時請市民配合依序停放機車。