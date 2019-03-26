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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

白繳多年保險費卻拿不到理賠金　保戶容易敗訴2大關鍵　　

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▲▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

許多保險爭議雖多因保戶與保險公司對理賠定義有不同的解讀，而多會判定有利於消費者的解釋。可是保險的設計有許多不同費率計算等複雜對價關係，保戶若是投保時告知的內容與投保後有改變，務必要記得通知業務員、保險公司，較能避免遇到難以獲理賠的窘境，白繳了許多保費。

 金融消費評議中心委員表示，《保險法》的二大基礎原則就是「最大誠信原則」及「對價平衡原則」，乃是藉由投保時請求要保人及被保險人（保戶）在填寫要保書時，就保險標的的危險程度加以說明與陳述，提供保險人（保險公司）做為核保並釐定所承擔風險相當保險費的參考。

這二項原則在保險法上的具體規範，就是要求要保人或被保險人於契約成立前應負據實說明義務，且若契約成立後保險標的危險狀況有變動，導致影響保險人風險估計的話，要保人或被保險人亦應負起告知或通知的義務。

危險增加通知義務

若被保險人職業類別變更是由於自己主觀上的行為所致，且影響保險公司對於危險程度的評估，可認為已達應該增加保險費的程度，要保人或被保險人依法須應該事先通知保險公司。

也就是之前報導有電腦公司員工兼差時受傷，而導致無法領取公司團體傷害險的殘廢保險金，就是因為這一張團體傷害險的費率計算是以電腦公司職業等級計算，而非以兼差職業等級計算。

疏漏繳費致保單失效

還有一種就是民眾容易疏忽的，就是原本約定使用信用卡扣款繳保險費，卻忘了信用卡使用截止期限，而導致漏繳保險費。結果又漏了看到保險公司寄來的催繳通知單，又拖過可以辦理復效期，就會導致保險無效，白繳了多年保險費。

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