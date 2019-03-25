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故意混淆？AT＆T的「5G E」網速竟比競爭對手的4G服務還慢

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AT&T。（圖／翻攝自youtube）

▲AT＆T因以「5G E」這樣極具誤導性的字眼取代「4G LTE」而引發爭議。（圖／翻攝自youtube）

科技中心／綜合報導

5G商轉已進入倒數階段，美國電信業者AT＆T於今年初已悄悄陸續將手機上原有的「4G LTE」換成「5G E」（5G Evolution）圖示，不過這乍看之下像5G的服務實際上只是基於既有4G網路技術的更新，近期網路測速機構甚至發現，5G E的網速還不及其它電信業者所提供的4G服務。

據AT＆T的說法，所謂的5G Evolution即AT＆T邁向5G的第一步，在既有的LTE網路上提供更快的網速，較標準的LTE快上2倍。不過網路測速機構OpenSignal近期比對美國4大電信業者的網速，結果卻顯示，AT＆T的5G E網速其實比其他電信業者的4G網路還慢。

根據OpenSignal的報告，使用較高階手機測試AT＆T的5G E網速，平均下載速度為28.8Mbps，不過其他電信業者如T-Mobile、Verizon的4G下載速度卻分別達29.4Mbps及29.9Mbps，這不僅意味著，升級至「5G E」實際上仍是體驗著「4G LTE」的網速，且速度甚至較典型的4G網速來得慢。

據科技網站cnet的報導，AT＆T回應指出OpenSignal的測試方法存在缺陷。OpenSignal沒有在5G E服務的覆蓋範圍內以符合標準的設備進行測試，因此無法反應出5G E網路的實際使用體驗。

AT＆T因以「5G E」這樣極具誤導性的字眼取代「4G LTE」而引發爭議，因這並非實際提供真「5G」網路。OpenSignal指出，若能將名稱更改為「4G Plus」或「LTE Advanced Pro」等其他名稱可能更加妥當。

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關鍵字：5G,AT&T,電信業者,網速

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