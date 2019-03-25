全大運聖火傳遞中正大學起跑　超馬選手陳彥博率健兒點燃聖火

▲典禮現場邀請2016四大極地超馬賽世界總冠軍陳彥博，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊即將展開環台旅程。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

108年全大運將在4月27日登場，今（25日）主辦學校中正大學上午舉辦聖火引燃儀式，並邀請超馬選手陳彥博和聖火隊學生一起點燃火把，展開一連五天的環台聖火傳遞活動，最後回到中正大學，18項運動賽事將接力登場。

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▲玉山是台灣精神的象徵，中正師生攀玉山取母火，做為聖火母火的取源地，也藉此傳達運動員登峰造極之精神。（圖／中正大學提供）

日前中正大學副校長蔡榮婷、全大運營運長林晉榮前往阿里山受鎮宮進行祈福儀式，接著由地球與環境科學系副教授謝孟龍帶著5位登山社同學，攀上3952公尺高的全台第一高峰「玉山」取得聖火母火，全大運聖火組長吳徐哲說，考量全國性與歷史性，玉山是台灣精神的象徵，做為聖火母火的取源地，也藉此傳達運動員登峰造極之精神。

▲中正副校長郝鳳鳴（左一）、中正大學校長馮展華（左二）、嘉義市教育處處長葉國樑（右二）、教育部體育署副署長王水文（右一），一同上台觸碰典禮魔球。（圖／中正大學提供）

25日中正大學在校內噴水池前方廣場，舉辦聖火引燃儀式，這次融合人工智慧元素，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華共同觸摸啟動魔球後，利用AI機器人動畫意象點燃聖火盆，同時噴發彩煙，帶來震撼的視覺效果。現場更邀請到超馬好手陳彥博，及台灣第一位征服世界7頂峰的女勇士江秀真擔任特別來賓，帶領7名火炬手上台引燃火把，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊展開環台旅程。

▲全大運「聖火引燃」儀式，邀請超馬選手陳彥博（左五）、中正大學馮展華校長（左四）、登7頂峰的女勇士江秀真（右四）、教育部體育署副署長王水文（右五）與聖火隊學生一同點燃手上的火把。（圖／中正大學提供）

陳彥博表示，他是帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人看到各個項目運動選手的努力。回想過去參加全大運的經驗，陳彥博說，這是大專選手每年全心全力準備的賽事，透過校際間交流、競賽場上的刺激，展現個人最佳狀態。馮展華則指出，嘉義有著濃濃的人情味、豐富的農產，希望透過全大運，行銷在地人文與農產特色。

這次聖火傳遞採用台北舉辦世大運製作的火把，代表永續傳承的意義。中正大學從運動競技系挑選11位菁英組成聖火隊，今日出發後將繞經13校，包括108年全大運各協辦學校南華大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、嘉義大學，及中正大學所屬台灣綜合大學系統的中興大學、成功大學、中山大學，並赴台東大學、東華大學、台灣大學、中央大學、長庚科技大學、嘉義縣市政府與明年度全大運承辦學校高雄大學，在3月29日再回到中正大學。

▲中正大學馮展華校長（左）及教育部體育署副署長王水文（右）舉起火把引燃聖火。（圖／中正大學提供）

中正表示，配合部份運動競賽需要，有些項目將提前登場，包括4月13、14日在長庚科技大學嘉義分部活動中心的舉重賽事，將頒發本屆全大運第一金，桌球、韻律體操、射擊、高爾夫等種類都將陸續提前進行。

此外，今日首次發表108全大運主宣傳片「放膽做，不畏誰」，由中正大學運動代表隊學生同台演出，歌曲選用中正機械系校友、金曲入圍歌手許書豪的歌曲《不畏誰》，表達運動員對任何事都不需畏懼他人的眼光，誠實展現自己，即使在運動員與學生雙重身分之間拉扯，也勇敢展現自我的態度。