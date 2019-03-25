　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全大運聖火傳遞中正大學起跑　超馬選手陳彥博率健兒點燃聖火

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼典禮現場邀請2016四大極地超馬賽世界總冠軍陳彥博，以及台灣第一位征服世界7頂峰的女勇士江秀真擔任特別來賓，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊即將展開環台旅程。（圖／中正大學提供）

▲典禮現場邀請2016四大極地超馬賽世界總冠軍陳彥博，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊即將展開環台旅程。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

108年全大運將在4月27日登場，今（25日）主辦學校中正大學上午舉辦聖火引燃儀式，並邀請超馬選手陳彥博和聖火隊學生一起點燃火把，展開一連五天的環台聖火傳遞活動，最後回到中正大學，18項運動賽事將接力登場。

▲▼由於玉山是台灣精神的象徵，中正師生攀玉山取母火，做為聖火母火的取源地，也藉此傳達運動員登峰造極之精神。（圖／中正大學提供）

請繼續往下閱讀...

▲玉山是台灣精神的象徵，中正師生攀玉山取母火，做為聖火母火的取源地，也藉此傳達運動員登峰造極之精神。（圖／中正大學提供）

日前中正大學副校長蔡榮婷、全大運營運長林晉榮前往阿里山受鎮宮進行祈福儀式，接著由地球與環境科學系副教授謝孟龍帶著5位登山社同學，攀上3952公尺高的全台第一高峰「玉山」取得聖火母火，全大運聖火組長吳徐哲說，考量全國性與歷史性，玉山是台灣精神的象徵，做為聖火母火的取源地，也藉此傳達運動員登峰造極之精神。

▲▼典禮由中正大學馮展華校長（左）及教育部體育署副署長王水文（右）舉起火把引燃聖火。（圖／中正大學提供）

▲中正副校長郝鳳鳴（左一）、中正大學校長馮展華（左二）、嘉義市教育處處長葉國樑（右二）、教育部體育署副署長王水文（右一），一同上台觸碰典禮魔球。（圖／中正大學提供）

25日中正大學在校內噴水池前方廣場，舉辦聖火引燃儀式，這次融合人工智慧元素，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華共同觸摸啟動魔球後，利用AI機器人動畫意象點燃聖火盆，同時噴發彩煙，帶來震撼的視覺效果。現場更邀請到超馬好手陳彥博，及台灣第一位征服世界7頂峰的女勇士江秀真擔任特別來賓，帶領7名火炬手上台引燃火把，在鳴槍後齊步出發，象徵全大運聖火隊展開環台旅程。

▲▼108全大運25日在中正大學噴水池廣場舉行「聖火引燃」儀式，現場邀請超馬選手陳彥博（左五）、中正大學馮展華校長（左四）、登7頂峰的女勇士江秀真（右四）、教育部體育署副署長王水文（右五）與聖火隊學生一同點燃手上的火把。（圖／中正大學提供）

▲全大運「聖火引燃」儀式，邀請超馬選手陳彥博（左五）、中正大學馮展華校長（左四）、登7頂峰的女勇士江秀真（右四）、教育部體育署副署長王水文（右五）與聖火隊學生一同點燃手上的火把。（圖／中正大學提供）

陳彥博表示，他是帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人看到各個項目運動選手的努力。回想過去參加全大運的經驗，陳彥博說，這是大專選手每年全心全力準備的賽事，透過校際間交流、競賽場上的刺激，展現個人最佳狀態。馮展華則指出，嘉義有著濃濃的人情味、豐富的農產，希望透過全大運，行銷在地人文與農產特色。

這次聖火傳遞採用台北舉辦世大運製作的火把，代表永續傳承的意義。中正大學從運動競技系挑選11位菁英組成聖火隊，今日出發後將繞經13校，包括108年全大運各協辦學校南華大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、嘉義大學，及中正大學所屬台灣綜合大學系統的中興大學、成功大學、中山大學，並赴台東大學、東華大學、台灣大學、中央大學、長庚科技大學、嘉義縣市政府與明年度全大運承辦學校高雄大學，在3月29日再回到中正大學。

▲▼典禮由中正大學馮展華校長（左）及教育部體育署副署長王水文（右）舉起火把引燃聖火。（圖／中正大學提供）

▲中正大學馮展華校長（左）及教育部體育署副署長王水文（右）舉起火把引燃聖火。（圖／中正大學提供）

中正表示，配合部份運動競賽需要，有些項目將提前登場，包括4月13、14日在長庚科技大學嘉義分部活動中心的舉重賽事，將頒發本屆全大運第一金，桌球、韻律體操、射擊、高爾夫等種類都將陸續提前進行。

此外，今日首次發表108全大運主宣傳片「放膽做，不畏誰」，由中正大學運動代表隊學生同台演出，歌曲選用中正機械系校友、金曲入圍歌手許書豪的歌曲《不畏誰》，表達運動員對任何事都不需畏懼他人的眼光，誠實展現自己，即使在運動員與學生雙重身分之間拉扯，也勇敢展現自我的態度。

ET快訊
英國朋友家裝修…挖出「楊雅芬」失竊14年背包！po網找到主人
韓國瑜會見劉結一！「招牌式緊握手」：強烈支持九二共識
Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」

關鍵字：全大運,超馬選手陳彥博,中正大學,聖火,玉山,江秀真

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

英國朋友家裝修！竟挖出「楊雅芬」失竊14年背包　po網24小時內尋人成功

影／台鐵又出包！莒光號「配電盤燒毀」北車竄白煙　延誤42分鐘發車

全大運聖火傳遞中正大學起跑　超馬選手陳彥博率健兒點燃聖火

歐亞美三校合作辦學有成！輔仁大學MGEM舉辦10周年歡慶晚宴

還在番茄醬加砂糖！鄉民曝麥當勞「15種隱藏版吃法」　鐵粉驚：現在才知道

台積電有多操？他做2個月轉跳「薪水一半」公司　曝年薪百萬辛酸內幕

環評法髮夾彎不修了！環保署長張子敬：暫時沒必要

工廠空汙監測數據不能信！環保署慘被轟一點作為都沒有

2019總統府音樂會卡司公布！鄭宜農、曾淑勤跨世代凱道演出

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

英國朋友家裝修！竟挖出「楊雅芬」失竊14年背包　po網24小時內尋人成功

影／台鐵又出包！莒光號「配電盤燒毀」北車竄白煙　延誤42分鐘發車

全大運聖火傳遞中正大學起跑　超馬選手陳彥博率健兒點燃聖火

歐亞美三校合作辦學有成！輔仁大學MGEM舉辦10周年歡慶晚宴

還在番茄醬加砂糖！鄉民曝麥當勞「15種隱藏版吃法」　鐵粉驚：現在才知道

台積電有多操？他做2個月轉跳「薪水一半」公司　曝年薪百萬辛酸內幕

環評法髮夾彎不修了！環保署長張子敬：暫時沒必要

工廠空汙監測數據不能信！環保署慘被轟一點作為都沒有

2019總統府音樂會卡司公布！鄭宜農、曾淑勤跨世代凱道演出

尤里安／萬箭齊發？淺論彈道飛彈機場先制打擊想定

仙氣破表！Jo Malone「花園迷蹤」限定，讓星玉蘭都復刻現身了

誆打點官員內定市場BOT標案　海噱7216萬消失神隱

吳宗憲吐倦意：太厭煩了！3檔節目+副業爆工作量「減少錄影」

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英」

簽署兩岸政治協議設高門檻　「人民公投+國會同意」

《朵拉》預告出爐　性感身材「跑起來」！網：爸爸會主動帶小孩去看

壽險拖累國泰金獲利年減9%　股利發放持保留態度

這！就是美女／D級深V搭配修長美腿　陳飄飄自己的設計自己穿

登記民進黨內立委初選　劉櫂豪力拚連任

生活熱門新聞

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身..

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨..

他起乩都不付酒錢　高人處理了…..

白天有雨「周五又變天」　鋒面+..

女兒：叔叔回去了嗎？婆婆有殺氣..

匯款後留言！賣家「您匯3萬多」..

他釣蝦場捕獲野生「蔡柯韓」！

小恩恩交新女友：她給了我安定感

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

代購品忘在機場！同學硬要收她錢

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行..

他掏提味祕寶配鍋貼！網推爆「這..

「神隊友」瞞孕妻買春！產後仍..

更多熱門

相關新聞

東京奧運聖火火炬呈現日本設計魂

近期，東京奧運籌委會正式公佈奧運聖火火炬的設計，出自日本設計大師吉岡德仁之手，使用的主題當然是能呈現大和魂的櫻花，然而使用的材料則是來自災區，象徵希望的火光再度重新燃起，呈現出不僅是設計之美、而是堅強光明的信念。

準備赴日賞櫻花！　外幣ATM日圓交易高達5成

廢鐵變精美藝術裝置就在中正大學

快訊／玉山又下3月雪了！　積雪1公分

中正大學全台首創「照顧換工」服務

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面