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20年護士妻水裡下藥迷昏　半夜注射「百草枯」要他死！醫師夫醒來心好痛

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▲▼打針,疫苗,注射。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫護夫妻結婚20年，育有一男一女，還合開了一間小診所，受到親友稱羨。（示意圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

浙江55歲林姓醫師與護士妻子結縭超過20年，但對方近日不僅把鎮靜劑摻入水中，還朝他的屁股扎了一針1.5ml的農藥百草枯（巴拉刈）。林男送醫急救後，病情幾經波折，一度命危，直到3天後甦醒，才知道毒殺自己的兇手竟是枕邊人，讓他百思不解。

20年夫妻做下來，換來她向我下毒手，不知道她是裝病，還是病得沒救了！」林先生心灰意冷地躺在急診科病床上，因為話說得快了些，呼吸還有幾分急促。

林姓醫師回憶，他上月21日起床後，一如往常出門晨運，隨後回到家喝了幾杯水就出門上班。不過那天特別不對勁，因為他整個人昏昏沉沉，到了下午更加嚴重，一度渾身無力。同事看了很擔心，本想協助送醫，但他覺得自己沒大礙，只吊了一瓶葡萄糖緩解症狀。

不過，林醫師回家後狀況更嚴重，連樓梯都爬不上去，不僅得找人背他上樓，而且一回家倒頭就睡。隔天一早，20歲女兒發現父親神智不清，連話都說不清楚，趕緊通知母親一起將人送往當地醫院救治。

第一時間，醫師根據症狀，懷疑林先生是藥物中毒，立即進行洗胃，但妻小都表示不清楚原因。期間，妻子甚至跟親友猜測「我們家林醫師平時喜歡玩炒股和比特幣，欠了好多錢，不會是自己想不開服藥了吧。」

醫院經過一系列檢查，發現林先生肺部和腎部也受損，進行了一連串的對症治療，但病情不見好轉，依舊處於昏迷。反常的是，妻子全程神情平靜，不僅一整天沒在醫院露面，還問女兒「這次不會是醒不過來了吧，是不是要準備後事阿？」引起親友的懷疑。

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲林先生昏迷3天醒來，立刻得知了晴天霹靂的真相...（示意圖／資料照）

2月25日，林先生從長達3天的昏迷中甦醒過來，家屬都很高興，只有妻子慌了神。當晚，妻子向女兒坦承，當時是她在水中加了鎮靜劑，沒想到丈夫仍強撐著去上班，所以趁對方晚上呼呼大睡時，又朝臀部肌肉注射了一劑「百草枯」。

女兒聽完大吃一驚，立刻把事情告訴親友和醫生。醫生一聽發現中毒症狀相符，馬上進行血液檢測，果真顯示是百草枯中毒，立刻轉院治療；隔天，妻子向當地公安自首，目前遭到拘留。

原來，林先生和妻子結婚20年，育有一兒一女，本該是幸福美滿，但8年前妻子患上偏執型人格障礙後，開始疑神疑鬼，變得十分頑固偏執，不僅老覺得自己得了絕症，還懷疑丈夫要下藥毒殺她。為此，林先生開始帶妻子到各大醫院求診，住院多達8次，但就是不見好轉。

我對她還不夠好嗎？她患病8年了，我帶她看醫生，去鍛鍊身體，去游泳，去積極治療，她卻一直拿我當惡人！她是要置我於死地阿！」林先生說，妻子的病需要定期服藥，但妻子不肯配合，經常大吵大鬧，還懷疑他要下藥毒害，甚至對勸說服藥的父親拳打腳踢。

由於第一時間沒能對症治療，等到確診急性百草枯中毒時，林先生已出現肺部大片滲出、腎功能損害、血氧飽和度嚴重下降，所幸經過半個多月的治療，目前林先生的病情已明顯好轉，肝腎功能逐漸回復，再過不久就能出院。

浙江大學醫學院附屬第一醫院精神衛生中心主任許毅表示，偏執性精神障礙主要以幻想為主要症狀，平時社交表現與常人無異，也很難被發覺，可一但觸動到患者偏執的人事物或承受到極限，便會一次性爆發，採取諸如自殺、傷害他人或報復社會等極端手段。

許毅指出，偏執型人格障礙與家族遺傳、人格特徵及外界刺激共同作用有關，多數患者可能原先性格就有主觀、固執、敏感及多疑等缺陷，如果在這個基礎上又受到外界刺激，很可能因此發病；現況而言，要治療這樣的症狀較為困難，藥物治療的效果也有限。

至於農藥百草枯，又稱巴拉刈、對草快、克蕪蹤，是一種劇毒除草劑，可經完整皮膚、呼吸道和消化道吸收，並隨血液分布至全身組織器官，致使肝、腎等多器官衰竭，致死率極高，又無解毒特效藥，因此被許多國家嚴格管控或禁止。

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關鍵字：百草枯,巴拉刈,農藥

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