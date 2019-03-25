韓國瑜小編被爆妨礙性自主？張麗善之子準備提告：是同名同姓





▲張麗善兒子張席維（右）。（圖／張麗善競選團隊提供）

政治中心／綜合報導

現任雲林縣長張麗善之子張席維，也是高雄市長韓國瑜的小編群之一，在24日被網路媒體《鯤傳媒》以標題「韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？」稱，2年多前與14歲少女發生性關係。張席維在臉書上否認此事，也委請律師針對相關造謠中傷行為提吿。

根據《鯤傳媒》內文指稱，張席維曾在2年多前與14歲少女發生性關係，被對方父母得知後，遭控告妨害性自主，而他花了40萬元才達成和解共識，換取緩刑。

▲有媒體稱張麗善之子張席維涉妨害性自主，張席維表示「並非事實」。（圖／翻攝司法院法學資料檢索系統）

《鯤傳媒》引述雲林地方法院106年度侵簡字第5號的判決，有一名也是叫張席維的人士，在106年5月透過BeeTalk交友軟體認識14歲少女，並與對方在雲林縣某套房內發生性關係，一周後再約少女於住處附近的廢墟頂樓進行性行為。

針對《鯤傳媒》的報導內容，張席維25日在臉書上表示，「本人張席維在此特別澄清，鯤傳媒報導『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』裡面直指我本人涉及妨礙性自主的刑事案件，並非事實。此篇報導的作者陳明華與鯤傳媒的相關人等，皆沒有向我本人求證；在此狀況之下，鯤傳媒還要刊載此篇文章，其用心令人懷疑，甚至是否真有陳明華其人更是令人好奇。」

張席維強調，「報導中所引用判決文中所稱之人，或許恰與我本人同名同姓，但絕非我本人；這樣子未經的文章已經造成本人嚴重的名譽損害，目前已經委請律師，將針對相關造謠中傷行為提吿。」