直擊／蔡英文訪諾魯訪團住鐵皮屋要價近萬元　用礦泉水刷牙漱口

▲記者從飯店望出去就是大海，晚上睡覺也可聽到清楚的海浪聲。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／諾魯報導

總統蔡英文24日晚間抵達友邦諾魯共和國，訪團一行人入住美侖飯店（Menen Hotel），該飯店是當初為舉辦「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）所蓋，總統幕僚、訪團記者都是住在鐵皮組合屋內，外交部也擔心有水土不符狀況，建議用礦泉水刷牙漱口，以避免在後續行程出現身體不適的狀況。

諾魯共和國距離台灣5600公里，位於南太平洋密克羅尼西亞群島的一個島國，距離諾魯最近的國家是位於巴納巴島的吉里巴斯，在諾魯以東約300公里。

▲諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

諾魯的國土面積為21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的國家，僅次於梵蒂岡與摩納哥；在人口數上約10,500人，位居世界倒數第三，僅多於吐瓦魯和梵蒂岡。

蔡英文率領訪團在24日晚間抵達，一行人驅車前往下榻的美侖飯店（Menen Hotel），該飯店的來頭也不小，是為了2018年9月3日至6日舉辦外交高峰會「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）而蓋的。

根據這次訪團入住的規劃，總統蔡英文的幕僚、隨行記者都是入住在二層樓的鐵皮組合屋內，往屋外望去就是大海，隔音效果不佳，晚上睡覺可以聽到清楚的海浪聲；而當地光害也不嚴重，仰頭可見星光；本次入住雙人房價格2晚440元澳洲幣，折合台幣約9600元。

此外，由於訪團可能對當地水土不適應，因此外交部也建議不要直接用生水刷牙、漱口，避免當地水進入體內，而是用礦泉水替代，避免在接下來剩下的行程中出現身體不適的狀況；而當地也有登革熱等疫情，所以府方也準備了防蚊液給每一位訪團，除了噴在身上，也建議噴於房間內的門窗。

▼訪團下榻飯店。（圖／記者陶本和攝）

▼訪團專機。（圖／記者陶本和攝）