蔡英文發表演說　諾魯國會通過反對一中、一國兩制決議案

▲總統蔡英文在諾魯國會發表演說。(圖/記者陶本和攝)



記者陶本和/諾魯報導

總統蔡英文25日上午與諾魯總統瓦卡進行雙邊會談後,於諾魯國會發表演說;在演說結束後,國會也通過友台決議案,內容明確拒絕一中政策與一國兩制框架,反對中國軍事恫嚇台灣,並承認台灣是主權獨立國家的事實。

蔡英文過去曾在巴拉圭、瓜地馬拉、索羅門群島與貝里斯國會發表演說,她的第六次出訪「海洋民主之旅」,首度造訪諾魯共和國,25日上午也受邀到國會發表演說,內容除了強調,台灣跟諾魯在教育、農業、醫療等各項領域,創造出許多讓人難忘的合作成果外,也分享優秀的農業技術,將沙地化為良田,也把採收的蔬菜送往學校跟醫院,加強學童跟病患的營養攝取。

蔡英文也提到,台中榮民總醫院的骨科醫療團,也正在諾魯進行義診,這是回應瓦卡總統在去年的太平洋島國論壇年會提出的新倡議,「我也很高興得知,有幾位諾魯的孩子,因為接受台灣醫療團的治療,父母特別幫他們取名為『Taiwan』。」

此外,蔡英文特別提到,感謝諾魯國會和政府,大力支持台灣的國際參與,包括瓦卡總統提案的「支持臺灣有意義參與聯合國體系決議案」,以及國會本月通過的「友我決議案」。

蔡英文進一步指出,在不久前總統助理部長亞定代表出席的「密克羅尼西亞峰會」上,與會各國一致通過決議,支持台灣平等參與太平洋島國論壇年會。

隨後,諾魯國會也通過「諾魯國會通過決議文,藉此表彰中華民國台灣和諾魯共和國的關係以及支持台灣參與國際社會」(Commending the Republic of China (Taiwan) for Its Relations with the Republic of Nauru; and for Supporting Taiwan in the International community),內容明確指出,諾魯國會歡迎蔡英文總統於3月25日到諾魯進行國是訪問,國會支持與捍衛台灣的民主制度,尊重2300萬人的意願,拒絕一個中國政策與一國兩制架構,反對中國軍事恫嚇台灣,承認台灣是主權獨立國家的事實。

決議內容寫道,將會強化台灣與諾魯實質雙邊關係,支持台灣參與,包括:世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)等各種國際組織;並且表達諾魯最誠摯祝賀中華民國(台灣)成功繁榮,以及兩國間溫暖關係與持續的合作。

▼諾魯國會通過友台決議案。(圖/記者陶本和攝)