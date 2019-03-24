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管中閔下田插秧！自嘲這畫面想到去年「陷入泥沼」

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▲▼ 管中閔,台大學生,下田插秧。（圖／記者許展溢攝）

▲ 管中閔和學生們一起下田插秧表示，這對自己來說是完全不一樣的體驗。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學生物資源暨農學院今（24 日）宣布導入智慧農業，校長管中閔換上短褲，穿著拖鞋、戴上斗笠與學生們一起插秧。管中閔致詞時說，演講過這麼多次，從沒穿過這樣，同時強調傳統能跟科技結合外，跨領域也可以找到新方向，而下田時因雙腳「陷入泥沼 」，也讓管中閔自嘲這畫面讓他「想到去年」。

管中閔說，通常大家都會說「敬天畏地」，但可以改成「敬天愛地」，也就是尊敬大自然，喜愛大自然培養出來的所有東西，這次插秧對自己來說完全是不一樣的體驗，而未來台大農場運作將進入智慧農業時代，如導入無人機等。

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▲▼ 管中閔,台大學生,下田插秧。（圖／記者許展溢攝）

▲台大學生在雨中下田插秧，體驗田園樂趣。（圖／記者許展溢攝）

管中閔表示，非常高興可以看到農學院能跟科技結合，這意味著不再侷限傳統領域，還能跨領域結合，找到新方向、新定位，但同時卻不失「根本」的東西，就像下田插秧，腳踩在田裡，從田裡出發的概念。

管中閔難得穿著短褲和一群學生們在雨天下田插秧，被問到不冷？管中閔笑說「冷也不能講」。當雙腳踩入田裡時沾滿泥土，一旁有人說「哇，陷入泥沼」，管中閔則自嘲，這畫面讓他想到去年的處境。

▲▼ 管中閔,台大學生,下田插秧。（圖／記者許展溢攝）

▲ 管中閔指出，很高興看到農學院能跟科技結合，但同時卻不失傳統。（圖／記者許展溢攝）

台大說明，台大農場融入最新科技於教學研究中，成立「智慧農業教學試驗場」，與「經緯航太」產學合作，導入無人直升機，並與「阿龜微氣候」產學合作，在水稻田旁架設田間感測器、氣象站與縮時攝影器，再藉物聯網裝置回傳即時偵測數據等一系列智慧系統，讓農業不再是苦力活，為農業社會帶來嶄新契機。

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關鍵字：管中閔,台灣大學,下田,插秧,阿龜微氣候,台大農場,生物資源暨農學院

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